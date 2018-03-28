Финансовые новости
- |
- 28.03.18
- |
- 16:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Объем выполненных стройработ в Украине в феврале сократился на 2,2% - Госстат
18:25 23.03.2018 |
Объем выполненных строительных работ в Украине в феврале 2018 года сократился на 2,2% по сравнению с февралем 2017 года, при этом в январе-2018 к январю-2017 показатель уменьшился на 1%.
Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины.
Согласно информации ведомства, объем выполненных стройработ в феврале-2018 увеличился по сравнению с январем-2018 на 2,8% (в то же время, по сезонно скорректированным данным - сократился на 7,7%), тогда как в январе-2018 этот показатель упал по сравнению с декабрем-2017 на 74%.
Согласно сообщению, в феврале-2018 к февралю-2017 рост объема выполненных строительных работ (по нескорректированным данным) наблюдался в нежилом строительстве (2,4%), в то время как строительство жилых зданий сократилось на 0,3%. Наибольшее снижение показателя зафиксировано в строительстве инженерных сооружений - на 6,8%.
По данным Госстата, в феврале объем выполненных стройработ в строительстве жилых зданий сократился по сравнению с январем на 1,6%, а в строительстве нежилых зданий - увеличился на 1,6%, в строительстве инженерных сооружений - возрос на 7,3% (все - по нескорректированным данным).
В январе-феврале-2018 по сравнению с январем-февралем-2017 снижение объемов строительных работ зафиксировано в десяти областях Украины, в частности, в Луганской (на 83%, до 33,3 млн грн), Одесской (на 39%, до 584,6 млн грн), Сумской (на 19,5% до 85 млн грн) областях.
Наибольший рост объемов выполненных стройработ за два месяца зафиксирован в Закарпатской (на 93,8%, до 124,7 млн грн) и Черновицкой (на 71,9%, до 168 млн грн) областях.
Как сообщалось со ссылкой на Госстат, объем выполненных строительных работ в Украине (без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя) в 2017 году увеличился на 20,9% по сравнению с 2016 годом - 101 млрд 74 млн грн, при этом, согласно вновь уточненным данным, увеличения показателя в 2016 году к 2015 году составило 17,4%.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Стройки хотят проверять по-новому, чтобы раньше выявлять недостатки
|Онлайновый офшор. Где прячутся миллионы и как обманывают покупателей
|Украина и Израиль завершили переговоры по созданию ЗСТ
|Как банки пострадали от перехода на евростандарт
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26.4050 грн
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 28.03.18
|Фондовые индексы Азии упали 28 марта вслед за технологическим сектором
|Курсы валют по карточным операциям на 28.03.18
|Остатки средств на корсчетах банков 28.03.17
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 27.03.18
Это интересно
|Флагманский седан Cadillac CT6 обновился и получил заряженную версию c V8
|Amazon активно обсуждает с банками вопросы разработки специальных банковских счетов для своих клиентов
|Арестован украинский хакер, предположительно являющийся лидером киберпреступной группировки Cobalt
|Twitter вводит запрет на рекламу криптовалют вслед за Google и Facebook
|Функция оплаты товаров и услуг появилась в мессенджере WhatsApp
|Sharp Aquos S3, самый компактный смартфон с 6-дюймовым экраном, представлен официально
|Смартфон OPPO F7 получил 25-Мп селфи-камеру и экран размером 6,23"