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Цены на строительно-монтажные работы в январе выросли на 17,5%
17:24 12.03.2018 |
Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли на 17,5%, сообщает Государственная служба статистики.
По данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства инженерных сооружений - на 22,8%, а также в сфере строительства нежилых зданий - на 18,7%. Меньше всего увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере строительства жилых зданий - на 16,4%.
При этом стоимость СМР в январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года выросла на 2,6% (в декабре стоимость по отношению к ноябрю выросла на 1,3%).
Наибольший рост цен на СМР в январе зафиксирован в сфере строительства трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач - на 3,7%.
В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
Как сообщал УНИАН, в 2017 году цены на строительно-монтажные работы по сравнению с 2016 годом выросли на 13,4%.
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