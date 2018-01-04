В 2018 год рынок недвижимости вошел с высоким потенциалом спроса

Предновогодний декабрь был динамичным и зачастую вынуждал покупателей не медлить с принятием решения. Об этом рассказала генеральный директор АН «Благовест» Елена Биберова.

«В декабре мы отмечали стабильно высокую активность и в количестве заявок, и в статистике проведенных сделок. Решения принимались быстрее, были раскуплены многие «горящие» объекты, на которых продавцы предлагали выгодные условия. При этом потенциал рынка остается - и в количестве незакрытых заявок, и в объектах, в которых собственники готовы идти на конструктивный диалог», - прокомментировала текущую ситуацию на рынке руководитель риэлторской компании.

Что касается рынка аренды столицы, то он быстрее реагирует на все изменения, происходящие в смежных отраслях и экономике в целом. Исходя из этого, декабрь дает возможность строить вполне оптимистичные прогнозы развития ситуации в начале 2018 года.

«Рынок аренды отражает общее оживление на рынке недвижимости и в бизнес-среде. Мы получаем много заявок на аренду жилья, офисных и коммерческих помещений от иностранцев, представителей международных компаний и частного бизнеса, которые выходят в нашу страну. Это позитивные тенденции, которые обещают хорошие перспективы на следующий год как рынку недвижимости, так и общей экономической ситуации», - отметила Елена Биберова.