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Правительство привлечет $500 млн кредита китайской CCEC для финансирования государственного лизингового жилья
14:39 28.12.2017 |
Кабинет министров одобрил привлечение $500 млн кредита от Китайской национальной корпорации генеральных подрядов (CCEC) для финансирования реализации государственного инвестиционного проекта "Обеспечение жильем на условиях ипотечного кредитования или финансового лизинга". Об этом сообщил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.
"Внедрение проектов государственного лизингового жилья в Украине - это колоссальные позитивные изменения на рынке жилой недвижимости, ведь на упрощенных условиях лизинга большее количество граждан смогут приобрести собственное жилье. Очень рад, что правительство поддерживает эту важную инициативу и уже согласовал привлечение $500 млн кредита от Китайской национальной корпорации генеральных подрядов (CCEC) на реализацию таких проектов в Украине. Со своей стороны, Минрегион готов всячески поддерживать эти изменения", - написал Парцхаладзе на своей странице в Facebook.
Кредит под госгарантию предоставляться сроком на 15 лет, эффективная процентная ставка составит 4,5% годовых. Выборка кредита будет осуществляться отдельными траншами согласно утвержденному графику финансирования.
Напомним, внедрением государственного финансового лизинга в Украине занимается Государственное ипотечное учреждение Украины. По результатам открытого конкурса по привлечению внешних заимствований для финансирования реализации этого инвестиционного проекта победителем стала Китайская национальная корпорация генеральных подрядов (CСЕС).
Приобретение жилья в лизинг - это альтернатива кредитования, которая предусматривает аренду жилья с правом его выкупа в конце срока. Главное отличие от кредита заключается в том, что лизинг имеет упрощенную процедуру оформления и некоторые налоговые льготы для юридических лиц. Для получения лизингового финансирования не требуется оформление залога, поскольку предмет лизинга принадлежит лизинговой компании, а право собственности переходит к клиенту после полной выплаты лизинговых платежей.
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