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Вакантность офисов в Киеве в III кв. снизилась до 15,4% - JLL
17:05 27.10.2017 |
Уровень вакантности офисных площадей Киева по итогам третьего квартала 2017 года уменьшился на 0,9 процентных пункта (п. п.) от показателя второго квартала и составил 15,4%, сообщает в пресс-релизе консалтинговая компания Jones Lang LaSalle (JLL).
"За счет нового ввода (БЦ "Астарта" - ИФ) произошло небольшое увеличение доли свободных площадей на Подоле - с 5,6% до 6,6% за третий квартал. На остальных субрынках Киева наблюдалось снижение показателя", - сообщили в компании, подчеркнув, что ввод в эксплуатацию БЦ "Астарта" в третьем квартале 2017 года создал предложение офисных площадей в 31,7 тыс. кв. м, что является максимальным объемом с 2014 года.
По информации JLL, за год показатель вакантности офисных помещений в Киеве сократился на 4 п.п., при этом объем сделок на офисном рынке Киева в третьем квартале составил 41,3 тыс. кв. м, за первые три квартала в целом - 131,8 тыс. кв. м.
Как говорится в исследовании, эти результаты на 7-15% ниже показателей 2016 года, но более чем на 30% превосходят значения 2014-2015 годов.
По данным JLL, объем чистого поглощения офисов в третьем квартале составил 48 тыс. кв. м, что почти вдвое выше показателя аналогичного периода 2016 года и является максимальным квартальным значением с 2012 года.
"В целом по итогам года мы ожидаем, что объем поглощения составит около 110 тыс. кв. м, что сопоставимо с докризисными показателями 2011-2013 годов", - цитируется аналитик JLL Дарина Кулага.
Как отмечается в пресс-релизе, запрашиваемые арендные ставки в третьем квартале не изменились, диапазон базовой ставки аренды без учета НДС и эксплуатационных расходов в БЦ класса А составляет $16-28 за кв. м/м., в классе В - $9-17 за кв. м/м.
Jones Lang LaSalle предоставляет финансовые и комплексные профессиональные услуги в сфере недвижимости. Оборот компании в 2016 году составил $6,8. Портфель JLL в сфере управления недвижимостью составляет 409 млн кв. м.
Компания имеет около 300 корпоративных офисов более чем в 80 странах мира, объединяет свыше 78 тыс. сотрудников.
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