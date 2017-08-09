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Объем жилья на первичном рынке Киева в 10 раз превышает спрос - эксперт
14:18 04.08.2017 |
Объем нового предложения на первичном рынке жилья Киева по итогам января-июня 2017 года увеличился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, предложение квартир в новостройках в 10 раз превысило спрос.
"В І полугодии 2017 года на рынок вышло 20,7 тыс. новых квартир, что практически равно показателям всего 2016 года. В І полугодии 2016 года на рынок вышло лишь 9,5 тыс. квартир", - сообщил консультант компании City Development Solutions Роман Герасимчук во время пресс-завтрака в Киеве в пятницу.
По его словам, в І полугодии были открыты продажи в 31 новом жилом комплексе (ЖК) и 21 новой очереди ЖК.
"По состоянию на середину 2017 года можно сказать, что объем предложения в 10 раз превышает спрос... Мы прогнозируем, что в январе 2018 года на рынке будет более 60 тыс. непроданных квартир... Суммарно до конца года ожидаем поступления в продажу до 20 тыс. новых квартир", - сказал Р.Герасимчук.
По его данным, в І полугодии первое место по выходу на рынок нового предложения квартир занял Дарницкий район (5,5 тыс. квартир), опередив предыдущего лидера - Голосеевский район (4,8 тыс. квартир).
При этом объем нового предложения на Левом берегу в І полугодии 2017 года составил 44% против 28% в аналогичном периоде 2016 года.
По мнению Р.Герасимчука, в настоящее время на Левом берегу больше свободных земельных участков, также они расположены ближе к транспортным узлам, что стимулирует девелоперов больше строить в левобережных районах Киева.
Кроме того, изменилась структура нового предложения: на 7% уменьшилось количество квартир эконом-класса - до 39%, и в три раза выросло количество квартир комфорт-класса.
"Самое знаковое изменение - рост количества квартир комфорт-класса (52% нового предложения). По сравнению с І полугодием 2016 года их количество выросло в три раза. Комплексы бизнес-класса составили 9% в структуре предложения, тогда как премиум-класс вообще не выходил на рынок", - сообщил Р.Герасимчук, добавив при этом, что в дальнейшем будет увеличиваться ценовой разрыв между бюджетным и престижным жильем за счет падения цен в сегменте "комфорт" и их увеличения в сегменте "бизнес".
Как он пояснил, на протяжении последних лет доля сделок в эконом-сегменте практически не меняется - на них приходится около 80% покупок квартир - однако растет доля инвестиционных сделок (покупка квартиры с целью перепродажи, сдачи в аренду и сохранения средств).
"В начале года инвестиционный спрос вырос за счет многочисленных акционных предложений, приведя к скачку на рынке, который закончился в середине апреля. Плюс - девальвация гривни в феврале также создала инвестиционный спрос. По нашим оценкам, в первом полугодии около 45% сделок можно отнести к инвестиционным", - резюмировал эксперт.
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