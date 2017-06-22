В январе-мае объем стройработ увеличился на 20,8% до 27,4 млрд гривен

В январе-мае 2017 года объем выполненных строительных работ по сравнению с январем-маем 2016 года увеличился на 20,8%, или на 4,725 млрд гривен до 27,439 млрд гривен.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

В том числе в январе-мае 2017 года работы по строительству зданий и сооружений выполнены на 15,057 млрд гривен (из них жилые составили 8,020 млрд гривен, нежилые - 7,037 млрд гривен).

Кроме того, работы по строительству инженерных сооружений и прокладке инженерных коммуникаций выполнены на сумму 12,381 млрд гривен.

Индексы строительных работ составили 119,6% (114,4% и 126,6%) и 122,4% соответственно.

Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение в январе-мае составили 80,3% от общего объема выполненных работ, капитальный и текущий ремонт - 10,8% и 8,9% соответственно.

Как сообщали Українські Новини, в январе-апреле 2017 года объем выполненных строительных работ по сравнению с январем-апрелем 2016 года увеличился на 17,8%, или на 3,067 млрд гривен до 20,299 млрд гривен.

В 2016 году объем выполненных строительных работ по сравнению с 2015 годом увеличился на 13,1%, или на 8,217 млрд гривен до 70,942 млрд гривен.

Объемы выполненных строительных работ по видам строительной продукции в январе-мае, млн гривен: