Обзор рынка новостроек Киева: май 2017 г.

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в мае 2017 года составила 23304 грн./кв.м. Относительно апреля средняя стоимость увеличилась на 0,1%.

На первичном рынке недвижимости наблюдалась ценовая стагнация, поскольку изменение средней цены предложения совсем незначительное и не превышало показатель погрешности (±1,5%)

Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева





За год средняя стоимость 1 кв.м квартир в новостройках Киева уменьшилась на 0,1%. С января 2017 - увеличилась на 0,01%.

Рост средних цен в прошедшем месяце зафиксирован в Шевченковском (на 5,7%), в Голосеевском (на 3,1%), в Оболонском (на 0,4%), в Подольском (на 0,2%) и в Днепровском (на 0,1%) районах. В остальных районах уменьшение составило от 0,03% в Деснянском до 1,6% в Святошинском.

Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева, май 2017 г.

Район Кол-во ЖК Выборка квартир, ед. Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн. Средняя цена, грн/кв.м Изм. в ,% В целом по Киеву 172 2407 70 1 696 083 23 304 0,1 Голосеевский 34 400 70 1 751 907 23 095 3,1 Дарницкий 24 391 62 1 138 131 18 059 -1,1 Деснянский 4 101 58 932 069 16 120 -0,03 Днепровский 15 241 64 1 316 021 20 354 0,1 Оболонский 8 96 68 1 797 231 26 087 0,4 Печерский 22 207 81 3 355 099 41 210 -1,0 Подольский 11 302 73 1 687 612 22 614 0,2 Святошинский 12 227 67 1 256 897 18 696 -1,6 Соломенский 24 237 67 1 510 702 22 419 -0,6 Шевченковский 18 205 87 2 462 393 28 479 5,7

Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно апреля:

* эконом-класс - снижение на 0,7% до 16866 грн./кв.м;

* комфорт-класс - рост на 0,4% до 21779 грн./кв.м;

* бизнес-класс - рост на 0,6% до 30675 грн./кв.м;

* премиум-класс - снижение на 0,8% до 46074 грн./кв.м.

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, май 2017г.

Класс К-во ЖК / комнат Выборка квартир, ед. Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн. Средняя цена, грн/кв.м Изм. ,% В целом по Киеву 172 2407 70 1 696 083 23 304 0,1 Эконом 54 1089 62 1 050 973 16 866 -0,7 1-комн. 428 42 721 308 17 119 -1,6 2-комн. 413 66 1 104 274 16 776 0,1 3-комн. 202 87 1 441 098 16 615 -0,1 4?комн. 46 118 1 926 589 16 437 -0,2 Комфорт 53 648 68 1 485 676 21 779 0,4 1-комн. 245 43 957 293 21 978 -0,1 2-комн. 202 66 1 423 172 21 574 0,1 3-комн. 152 92 1 965 587 21 566 0,8 4?комн. 49 131 2 885 774 22 293 3,2 Бизнес 44 471 81 2 482 801 30 675 0,6 1-комн. 159 50 1 545 525 31 025 0,5 2-комн. 143 76 2 315 937 30 559 1,2 3-комн. 127 102 3 066 891 29 928 0,5 4?комн. 42 152 4 833 017 32 011 -0,3 Премиум 21 199 87 4 048 408 46 047 -0,8 1-комн. 67 56 2 521 240 45 041 -2,9 2-комн. 67 85 3 978 089 46 916 0,6 3-комн. 52 116 5 367 137 45 917 0,5 4?комн. 13 149 7 006 694 47 272 -3,1

В 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 39532 грн./кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 14897 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,65.

Медианная цена квадратного метра квартир составила 20000 грн.

Общая ситуация на первичном рынке недвижимости

В мае к продаже предлагались квартиры 67 операторами в 172 объектах, по базе данных ИАП «Столичная Недвижимость». В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева





В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки эконом-класса и комфорт-класса - по 31%,. Доля новостроек бизнес-класса - 26%, премиум-класса - 12% от общего количества.

В мае большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском районе - 20%, в Дарницком и в Соломенском - по 14%, в Печерском - 13%, в Шевченковском - 10% районах. Меньшее количество новостроек - в Днепровском - 9%, в Святошинском - 7%, в Подольском - 6%, в Оболонском - 5% и в Деснянском районе - 2%.

В мае были начаты или восстановлены продажи квартир в 6 жилых комплексах.

Прекращены или приостановлены продажи квартир в 3-х объектах.

Увеличена цена квадратного метра квартир в 16 новостройках - на 200-2000 грн./кв.м.

Снижена стоимость квартир в 12 объектах - на 300-1000 грн./кв.м.

Количество проанализированных новостроек: 172

Количество компаний операторов: 67

Ввод в эксплуатацию: введенные - 2 кв. 2020 г.