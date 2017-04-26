2016 ГИУ закончило с прибылью 15,5 млн гривен

2016 год Государственное ипотечное учреждение (ГИУ), согласно международным стандартам финансовой отчетности, закончило с прибылью 15,492 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении ГИУ, передают Українські Новини.

В 2016 году учреждение увеличило чистый доход на 18,7%, или на 76,669 млн гривен до 489,525 млн гривен по сравнению с 2015 годом.

Как сообщали Українські Новини, в апреле 2016 года сообщалось, что в 2015 году Государственное ипотечное учреждение (ГИУ), согласно международным стандартам финансовой отчетности, увеличило чистую прибыль на 33% до 46,46 млн гривен по сравнению с 2014 годом, однако в годовом отчете ГИУ за 2016 год прибыль за отчетный период сравнивается с убытком 374,385 млн гривен за 2015 год.

ГИУ было создано постановлением Кабинета Министров №1330 от 8 октября 2004 года.

Основной целью его деятельности является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, получаемых в том числе от размещения ценных бумаг.