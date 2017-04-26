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Цены на "вторичку" в Украине по итогам 2017 г. могут снизиться на 5-7% - эксперт
20:06 25.04.2017 |
Цены на объекты жилой недвижимости на вторичном рынке по итогам 2017 года могут снизиться на 5-7% по сравнению с 2016 годом, считает председатель комитета по статистике и аналитике Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Эдуард Бразас.
"Я думаю, что по итогам года мы увидим падение (цен на "вторичку" - ИФ), потому что даже если экономика начнет расти, на рынке недвижимости это отразится с какой-то задержкой. С другой стороны, это падение будет на уровне 0,5-0,7% в месяц, то есть крайне небольшое. Поэтому, по итогам года минус 5-7% мы увидим", - сказал Э.Бразас на пресс-конференции в Киеве во вторник.
По его данным, в первом квартале 2017 года цены на жилье на вторичном рынке недвижимости в пяти крупнейших городах Украины (Киев, Харьков, Одесса, Днепр и Львов) снизились на 1-1,5% по сравнению с концом 2016 года. При этом активность рынка в январе-феврале 2017 года была низкой, однако в марте превысила показатели прошлого года.
По словам Э.Бразаса, в 2017 году ожидается увеличение количества сделок с недвижимостью.
"Увеличение спроса на недвижимость, я думаю, в этом году точно будет. Понятно, что это будет не то увеличение, которое вызовет бурный рост. Но по итогам года мы сможем говорить о том, что количество сделок выросло", - сказал он.
Как отметил эксперт, до 80% сделок с вторичной жилой недвижимостью в Украине сейчас сосредоточены в сегменте до $30 тыс., а спрос начинает перемещаться в сторону двухкомнатных квартир.
Э.Бразас охарактеризовал нынешний рынок вторичной жилой недвижимости в Украине как достаточно стабильный и спокойный, с отсутствием факторов, которые могли бы резко влиять на его существенное падение или рост.
При этом сектор первичной жилой недвижимости, по словам Э.Бразаса, продолжает активно развиваться и обладает достаточно большим объемом, однако в нем ужесточается конкуренция и объемы продаж снижаются по сравнению с показателями 2015-2016 годов.
"Если дальше будет оставаться стабильным доллар, то ситуация с "первичкой" будет ужесточаться. При том, что цена будет оставаться стабильной, конкуренция будет усиливаться. Конец этого года и начало следующего, мне кажется, для "первички" будет достаточно тяжелым временем, потому что уж очень много проектов продается", - подытожил он.
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