Кабинет министров Украины утвердил порядок обследования принятых в эксплуатацию объектов строительства, который конкретизирует список объектов, подлежащих обязательному обследованию.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

«Этим постановлением мы внедряем процедуру, согласно которой собственники объектов должны соблюдать ответственность. Также мы конкретизируем список объектов, которые подлежат обязательному обследованию, это объекты в первую очередь учебных, культурных, медицинских заведений, а также зданий административного назначения», - сказал министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко на заседании правительства.

Он отметил, что процедура обследования необходима из-за того, что многие объекты эксплуатируются более 50 лет.

«Сегодня работает 39 статья закона «О регулировании градостроительной отрасли», но мы считаем, что эту процедуру необходимо усилить в связи с тем, что очень много объектов эксплуатируются более 50 лет», - добавил Зубко.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко заявлял, что около 70% жилого фонда Украины нуждается в термомодернизации, то есть в утеплении наружных стен, замене устаревших окон, модернизации сетей отопления и горячего водоснабжения, установке индивидуального отопления.