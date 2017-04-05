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Топливно-энергетический комплекс
Обзор цен на квартиры в новостройках Киева: март 2017 г.
12:58 03.04.2017 |
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в марте 2017 года составила 23339 грн./кв.м.(±1,6%). Относительно февраля средняя стоимость увеличилась на 0,1%.
Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева
Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно февраля составило:
* эконом-класс - рост на 0,9% до 16788 грн./кв.м;
* комфорт-класс - рост на 1% до 21895 грн./кв.м;
* бизнес-класс - снижение на 0,02% до 29912 грн./кв.м;
* премиум-класс - рост на 1,2% до 46393 грн./кв.м.
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, март 2017г.
|
Класс
|
К-во ЖК / комнат
|
Выборка квартир, ед.
|
Ср. общая пл., кв.м
|
Ср. цена квартиры, грн.
|
Средняя цена, грн/кв.м
|
Изм. ,%
|
В целом по Киеву
|
159
|
2548
|
71
|
1 736 900
|
23 339
|
0,1
|
Эконом
|
58
|
1136
|
64
|
1 064 147
|
16 788
|
0,9
|
1-комн.
|
457
|
42
|
741 396
|
17 328
|
1,1
|
2-комн.
|
374
|
66
|
1 096 305
|
16 523
|
0,9
|
3-комн.
|
257
|
87
|
1 435 813
|
16 353
|
1,0
|
4≥комн.
|
48
|
120
|
1 896 482
|
16 036
|
1,1
|
Комфорт
|
42
|
655
|
69
|
1 495 863
|
21 895
|
1,0
|
1-комн.
|
247
|
45
|
1 005 396
|
22 376
|
1,5
|
2-комн.
|
211
|
67
|
1 464 111
|
21 839
|
0,8
|
3-комн.
|
146
|
92
|
1 941 620
|
21 340
|
0,7
|
4≥комн.
|
51
|
128
|
2 726 547
|
21 387
|
1,3
|
Бизнес
|
40
|
550
|
85
|
2 549 274
|
29 912
|
-0,02
|
1-комн.
|
179
|
51
|
1 571 205
|
30 555
|
0,2
|
2-комн.
|
159
|
76
|
2 240 667
|
29 512
|
-1,1
|
3-комн.
|
155
|
105
|
3 061 720
|
29 125
|
0,3
|
4≥комн.
|
57
|
165
|
5 088 111
|
31 147
|
1,4
|
Премиум
|
19
|
207
|
86
|
4 033 140
|
46 393
|
1,2
|
1-комн.
|
73
|
56
|
2 551 976
|
45 869
|
1,5
|
2-комн.
|
65
|
84
|
3 929 977
|
46 517
|
0,7
|
3-комн.
|
57
|
114
|
5 283 976
|
45 973
|
1,2
|
4≥комн.
|
12
|
151
|
7 660 881
|
50 911
|
1,2
В 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 39284 грн./кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 14853 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,64.
Медианная цена квадратного метра квартир составила 20000 грн.
Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева, март 2017 г.
|
Район
|
Кол-во ЖК
|
Ср. общая пл., кв.м
|
Ср. цена квартиры, грн.
|
Средняя цена, грн/кв.м
|
Изм. в ,%
|
В целом по Киеву
|
159
|
71
|
1 736 900
|
23 339
|
0,1
|
Голосеевский
|
30
|
71
|
1 720 032
|
22 700
|
0,7
|
Дарницкий
|
24
|
62
|
1 122 900
|
17 969
|
1,5
|
Деснянский
|
3
|
57
|
911 075
|
16 010
|
0,0
|
Днепровский
|
14
|
65
|
1 314 377
|
20 022
|
-0,7
|
Оболонский
|
8
|
67
|
1 798 547
|
26 515
|
-3,2
|
Печерский
|
19
|
86
|
3 290 868
|
38 512
|
0,6
|
Подольский
|
11
|
74
|
1 695 039
|
22 344
|
1,3
|
Святошинский
|
12
|
68
|
1 284 564
|
18 828
|
-2,5
|
Соломенский
|
22
|
70
|
1 620 816
|
22 912
|
1,2
|
Шевченковский
|
16
|
84
|
2 182 716
|
25 975
|
0,8
Уменьшение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Днепровском (на 0,7%), Оболонском (на 3,2%) и в Святошинском (на 2,5%) районах. В Деснянском районе средневзвешенная цена не изменилась. В остальных районах увеличение составило от 0,6% (в Печерском районе) до 1,5% (Дарницкий район).
Общая ситуация на первичном рынке недвижимости
В марте к продаже предлагались квартиры 57 операторами в 159 объектах, по базе данных ИАП «Столичная Недвижимость». В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.
Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева
В марте большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском - 19%, в Дарницком - 15%, в Соломенском - 14%, в Печерском - 12%, в Шевченковском - 10% и в Днепровском - 9% районах. Меньшее количество новостроек в Святошинском и в Подольском - по 7%, в Оболонском - 5% и в Деснянском районе - 2%.
В марте были начаты продажи квартир в 1-ом жилом комплексе.
Прекращены или приостановлены продажи квартир в 2-х объектах.
Увеличена цена квадратного метра квартир в 30 новостройках - на 500-3000 грн./кв.м.
Снижена стоимость квартир в 6 объектах - на 500-1000 грн./кв.м.
Количество проанализированных новостроек: 159
Количество компаний операторов: 57
Ввод в эксплуатацию: введенные - 2 кв. 2020 г.
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