Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в марте 2017 года составила 23339 грн./кв.м.(±1,6%). Относительно февраля средняя стоимость увеличилась на 0,1%.

Динамика средней цены предложения квартир в новостройках Киева

За год средняя стоимость 1 кв.м квартир в новостройках Киева уменьшилась на 1,3%.

Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно февраля составило:

* эконом-класс - рост на 0,9% до 16788 грн./кв.м;

* комфорт-класс - рост на 1% до 21895 грн./кв.м;

* бизнес-класс - снижение на 0,02% до 29912 грн./кв.м;

* премиум-класс - рост на 1,2% до 46393 грн./кв.м.

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, март 2017г.

Класс К-во ЖК / комнат Выборка квартир, ед. Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн. Средняя цена, грн/кв.м Изм. ,% В целом по Киеву 159 2548 71 1 736 900 23 339 0,1 Эконом 58 1136 64 1 064 147 16 788 0,9 1-комн. 457 42 741 396 17 328 1,1 2-комн. 374 66 1 096 305 16 523 0,9 3-комн. 257 87 1 435 813 16 353 1,0 4≥комн. 48 120 1 896 482 16 036 1,1 Комфорт 42 655 69 1 495 863 21 895 1,0 1-комн. 247 45 1 005 396 22 376 1,5 2-комн. 211 67 1 464 111 21 839 0,8 3-комн. 146 92 1 941 620 21 340 0,7 4≥комн. 51 128 2 726 547 21 387 1,3 Бизнес 40 550 85 2 549 274 29 912 -0,02 1-комн. 179 51 1 571 205 30 555 0,2 2-комн. 159 76 2 240 667 29 512 -1,1 3-комн. 155 105 3 061 720 29 125 0,3 4≥комн. 57 165 5 088 111 31 147 1,4 Премиум 19 207 86 4 033 140 46 393 1,2 1-комн. 73 56 2 551 976 45 869 1,5 2-комн. 65 84 3 929 977 46 517 0,7 3-комн. 57 114 5 283 976 45 973 1,2 4≥комн. 12 151 7 660 881 50 911 1,2

В 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 39284 грн./кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента - 14853 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,64.

Медианная цена квадратного метра квартир составила 20000 грн.

Средние цены предложения квартир в новостройках по районам Киева, март 2017 г.





Район Кол-во ЖК Ср. общая пл., кв.м Ср. цена квартиры, грн. Средняя цена, грн/кв.м Изм. в ,% В целом по Киеву 159 71 1 736 900 23 339 0,1 Голосеевский 30 71 1 720 032 22 700 0,7 Дарницкий 24 62 1 122 900 17 969 1,5 Деснянский 3 57 911 075 16 010 0,0 Днепровский 14 65 1 314 377 20 022 -0,7 Оболонский 8 67 1 798 547 26 515 -3,2 Печерский 19 86 3 290 868 38 512 0,6 Подольский 11 74 1 695 039 22 344 1,3 Святошинский 12 68 1 284 564 18 828 -2,5 Соломенский 22 70 1 620 816 22 912 1,2 Шевченковский 16 84 2 182 716 25 975 0,8





Уменьшение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Днепровском (на 0,7%), Оболонском (на 3,2%) и в Святошинском (на 2,5%) районах. В Деснянском районе средневзвешенная цена не изменилась. В остальных районах увеличение составило от 0,6% (в Печерском районе) до 1,5% (Дарницкий район).

Общая ситуация на первичном рынке недвижимости

В марте к продаже предлагались квартиры 57 операторами в 159 объектах, по базе данных ИАП «Столичная Недвижимость». В их число входят как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

Динамика предложения новостроек на первичном рынке жилья Киева

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки эконом-класса - 37%. Доля новостроек комфорт-класса - 26%, бизнес-класса - 25%, премиум-класса - 12% от общего количества.

В марте большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском - 19%, в Дарницком - 15%, в Соломенском - 14%, в Печерском - 12%, в Шевченковском - 10% и в Днепровском - 9% районах. Меньшее количество новостроек в Святошинском и в Подольском - по 7%, в Оболонском - 5% и в Деснянском районе - 2%.

В марте были начаты продажи квартир в 1-ом жилом комплексе.

Прекращены или приостановлены продажи квартир в 2-х объектах.

Увеличена цена квадратного метра квартир в 30 новостройках - на 500-3000 грн./кв.м.

Снижена стоимость квартир в 6 объектах - на 500-1000 грн./кв.м.

Количество проанализированных новостроек: 159

Количество компаний операторов: 57

Ввод в эксплуатацию: введенные - 2 кв. 2020 г.