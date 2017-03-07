Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Новости  RSS подписка

Топ-новости  RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Обзор вторичного рынка жилой недвижимости Киева: февраль 2017 г.

 

В феврале средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир отмечена на уровне 1277 долл. США/кв. м, относительно января средняя цена уменьшилась на 0,7%. В национальной валюте – уменьшилась на 2,2% до 34969 грн./кв.м. (±1,5%).


Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева  

 


Относительно февраля 2016 года, средняя цена за 1 кв. м квартир снизилась в долларах на 12,7%, а в гривнах – на 12,2%,

Индекс роста в долларах составил 0,87, в гривнах – 0,88.

Цены на дешевое/дорогое жилье  

Относительно января средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента уменьшилась – на 1% до 19878грн./кв.м, и в 20% квартир высшего ценового сегмента – на 2,5% до 61167 грн./кв.м.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры в «дешевом» сегменте увеличились – на 0,6% до 726 долл. США/кв. м, в «дорогом» уменьшились –на 1% до 2234 долл./кв. м. Индекс расслоения (соотношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») составил 3,08.

Динамика стоимости 1 кв. м  «дешевого» и «дорогого» жилья на вторичном рынке жилой недвижимости Киева       

 


С февраля 2016 года, ценовые показатели в «дорогом» сегменте жилья уменьшились на 12%, а в «дешевом» – на 10,6%. В долларовом эквиваленте цены на квартиры уменьшились в «дорогом» сегменте на 12,6%, в «дешевом» – на 11,1%.

Средние цены представленных к продаже квартир по расположению и количеству комнат, февраль 2017 г.   

Расположение

Кол-во комнат

К-во квартир

Ср. общая пл., кв.м

Ср.цена,грн

Ср. цена, грн/кв.м

Изм., %

Ср. цена, $

Ср. цена, $/кв.м

Изм., %

В целом по Киеву

21352

69

2 538 313

34 969

-2,2

92 707

1 277

-0,7

Левый берег

6891

65

1 786 740

27 494

-2,1

65 257

1 004

-0,6

 

1-комн.

2294

43

1 204 384

27 933

-2,5

43 988

1 020

-1,0

 

2-комн.

2113

62

1 773 228

28 003

-1,8

64 764

1 023

-0,2

 

3-комн.

2138

83

2 251 735

26 679

-2,3

82 240

974

-0,8

 

4-комн.

346

106

2 857 034

26 519

-1,6

104 347

969

-0,1

Правый берег

10341

65

2 173 924

31 949

-2,7

79 398

1 167

-1,2

 

1-комн.

3293

42

1 293 603

30 639

-2,6

47 246

1 119

-1,1

 

2-комн.

3247

62

2 064 344

32 591

-3,3

75 396

1 190

-1,9

 

3-комн.

3246

85

2 830 946

32 110

-2,0

103 395

1 173

-0,5

 

4-комн.

555

115

4 195 563

35 013

-1,6

153 235

1 279

-0,1

Центр

4120

84

4 709 970

55 052

-1,8

172 022

2 011

-0,3

 

1-комн.

840

48

2 397 993

49 859

-1,2

87 582

1 821

0,3

 

2-комн.

1477

70

3 902 378

55 430

-1,9

142 527

2 024

-0,4

 

3-комн.

1398

103

5 982 789

57 289

-1,5

218 509

2 092

0,0

 

4-комн.

405

142

8 056 821

56 718

-1,1

294 259

2 072

0,4

За прошлый месяц в национальной валюте, зафиксировано уменьшение цен во всех районах – от 0,1% в Подольском, до 4,1% в Голосеевском. В долларовом эквиваленте средняя цена увеличилась в Подольском районе – на 1,4%, в остальных районах уменьшилась – от 0,1% до 2,6%.

Средние цены представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева, февраль 2017 г.   

 Район

Кол-во комнат

К-во квартир

Ср. общая пл., кв.м

Ср.цена,грн

Ср. цена, грн/кв.м

Изм. в грн.,%

Ср. цена, $

Ср. цена, $/кв.м

Изм. в $, %

В целом по Киеву

21352

69

2 538 313

34 969

-2,2

92 707

1 277

-0,7

 

1-комн.

6427

43

1 406 100

32 185

-1,9

51 355

1 176

-0,4

 

2-комн.

6837

64

2 371 444

36 107

-2,2

86 612

1 319

-0,7

 

3-комн.

6782

88

3 298 054

35 588

-2,0

120 455

1 300

-0,5

 

4-комн.

1306

121

5 038 349

39 494

-1,8

184 016

1 442

-0,2

Голосеевский

2891

69

2 346 284

32 723

-4,1

85 693

1 195

-2,6

 

1-комн.

1007

45

1 319 304

29 402

-3,6

48 185

1 074

-2,2

 

2-комн.

912

66

2 308 370

34 390

-4,1

84 309

1 256

-2,6

 

3-комн.

843

92

3 180 154

33 917

-4,5

116 149

1 239

-3,0

 

4-комн.

129

128

5 181 903

39 053

-0,8

189 259

1 426

0,7

Дарницкий

3452

68

1 943 533

28 389

-2,3

70 984

1 037

-0,8

 

1-комн.

1231

44

1 263 441

28 200

-3,2

46 145

1 030

-1,7

 

2-комн.

1035

67

2 000 673

29 323

-1,3

73 071

1 071

0,2

 

3-комн.

1028

89

2 504 697

27 720

-2,6

91 479

1 012

-1,1

 

4-комн.

158

113

3 216 813

28 091

-1,7

117 488

1 026

-0,2

Деснянский

1318

61

1 421 045

23 724

-1,8

51 901

866

-0,3

 

1-комн.

396

40

999 217

25 194

-2,5

36 494

920

-1,0

 

2-комн.

348

56

1 375 573

24 533

-2,4

50 240

896

-0,9

 

3-комн.

490

76

1 706 171

22 366

-1,0

62 314

817

0,5

 

4-комн.

84

91

1 934 821

21 360

-1,7

70 665

780

-0,2

Днепровский

2121

62

1 758 800

28 382

-2,1

64 237

1 037

-0,6

 

1-комн.

667

42

1 217 197

29 067

-1,6

44 456

1 062

-0,1

 

2-комн.

730

59

1 640 321

27 784

-2,4

59 909

1 015

-0,9

 

3-комн.

620

79

2 263 479

28 362

-2,8

82 669

1 036

-1,3

 

4-комн.

104

107

3 055 312

28 299

0,5

111 589

1 034

2,0

Оболонский

1487

66

2 553 229

36 267

-3,0

93 252

1 325

-1,5

 

1-комн.

444

40

1 520 688

36 630

-0,3

55 540

1 338

1,2

 

2-комн.

409

61

2 283 489

35 682

-4,8

83 400

1 303

-3,3

 

3-комн.

531

82

3 209 807

36 147

-3,8

117 232

1 320

-2,3

 

4-комн.

103

116

4 690 393

37 637

-3,2

171 307

1 375

-1,7

Печерский

2651

83

4 869 373

56 965

-1,9

177 844

2 081

-0,4

 

1-комн.

568

48

2 473 089

51 485

-1,9

90 325

1 880

-0,3

 

2-комн.

977

69

4 037 053

57 174

-1,9

147 445

2 088

-0,4

 

3-комн.

863

105

6 354 345

59 532

-1,4

232 080

2 174

0,1

 

4-комн.

243

144

8 543 179

59 817

-1,0

312 023

2 185

0,5

Подольский

1257

63

2 016 884

30 938

-0,1

73 663

1 130

1,4

 

1-комн.

414

41

1 138 765

28 210

-0,9

41 591

1 030

0,7

 

2-комн.

433

63

2 069 701

31 827

0,7

75 592

1 162

2,2

 

3-комн.

361

80

2 631 550

32 041

0,4

96 112

1 170

1,9

 

4-комн.

49

111

4 440 902

37 994

0,2

162 195

1 388

1,8

Святошинский

1653

63

1 723 855

27 293

-2,5

62 960

997

-1,0

 

1-комн.

495

39

1 091 547

27 644

-4,1

39 867

1 010

-2,6

 

2-комн.

457

60

1 668 993

27 589

-1,6

60 957

1 008

-0,1

 

3-комн.

576

77

2 100 735

26 876

-2,1

76 725

982

-0,6

 

4-комн.

125

100

2 691 705

26 741

-0,4

98 309

977

1,1

Соломенский

2035

66

2 158 767

31 853

-1,6

78 845

1 163

-0,1

 

1-комн.

625

42

1 335 260

31 361

-2,2

48 768

1 145

-0,7

 

2-комн.

659

59

1 962 825

32 146

-2,3

71 688

1 174

-0,8

 

3-комн.

645

86

2 820 104

31 641

-0,6

102 999

1 156

0,9

 

4-комн.

106

121

4 208 339

34 220

-0,4

153 701

1 250

1,1

Шевченковский

2487

75

3 465 748

43 758

-1,8

126 580

1 598

-0,3

 

1-комн.

580

44

1 757 597

39 137

0,3

64 193

1 429

1,8

 

2-комн.

877

64

2 885 910

43 675

-3,4

105 402

1 595

-2,0

 

3-комн.

825

95

4 491 073

45 699

-1,0

164 027

1 669

0,5

 

4-комн.

205

133

6 652 831

49 374

-1,9

242 981

1 803

-0,4

Общая ситуация на вторичном рынке жилья

Количество представленных к продаже квартир в феврале увеличилось на 2,3% относительно января и составило 21352 квартиры. Объем предложения увеличился в общей площади на 2%, в долларовом выражении – на 1,3%.

Динамика предложения квартир на вторичном рынке жилья Киева   

 


Относительно февраля 2016 года количество квартир возросло на 14,4%.

Индекс роста составил 1,14.

Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в отчетном месяце составила 16,6% от всего объема предложения. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 11,2% ниже средней цены января и составляет 31746 грн./кв. м. В долларовом эквиваленте – дешевле на 9,8%, 1159 долл. США/кв. м.

Медианная цена квадратного метра cнизилась на 1%, и составила 1096 дол. США/кв.м.

Структура представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилья

В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу – 49%. Квартиры, расположенные на Левом берегу составляют 32% от общего количества, в Центре Киева – 19%. Рост количества квартир наблюдался на Левом берегу – на 3%, на Правом берегу – на 1,6% и в Центре Киева – на 3,1%.

Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 30%, двухкомнатные и трехкомнатные – по 32% и 4-х комнатные – 6%.

По отношению к предыдущему месяцу увеличилось количество однокомнатных квартир – на 6,5%, двухкомнатных – на 1,7%, трехкомнатных – на 0,1%. А количество четырехкомнатных уменьшилось – на 1,8%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Дарницком районе – 16%. В Голосеевском – 14%, в Печерском и Шевченковском – по 12%, в Днепровском – 10%, в Соломенском – 9% в Святошинском – 8%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском – 7%, в Деснянском и в Подольском районах – по 6%.

Уменьшение предложения наблюдалось в Днепровском (на 0,7%), Оболонском (на 0,3%), Подольском (на 5,1%) и Соломенском (на 4%) районах. Увеличение – в Голосеевском на 10,1%, Дарницком – на 6,4%. В остальных районах увеличение числа квартир составило от 0,5% до 3%.

В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают квартиры в ценовой категории от  50 до 100 тыс. долл. США – 42%. До 50 тыс. долл. США – 29%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США – 14%, от 150 до 250 тыс. долл. США – 10% и от 250 тыс. долл. США – 5%.
 

ПО РУБРИКАМ

14:41 Опе­ра­тив­ное со­сто­я­ние меж­бан­ков­ско­го ва­лют­но­го рын­ка Укра­и­ны

13:34 4 бан­ка пла­ни­ру­ют под­клю­чить­ся к ав­то­ма­ти­зи­ро­ван­ной си­сте­ме вы­плат Фон­да га­ран­ти­ро­ва­ния вкла­дов

13:23 Дол­лар до­ро­жа­ет 7 мар­та в пред­две­рии ста­ти­сти­ки по рын­ку тру­да США

13:20 Япон­ская фон­до­вая бир­жа за­кры­лась 7 мар­та сни­же­ни­ем из-за за­пус­ка ра­кет КНДР

12:42 НБУ до­пус­ка­ет воз­об­нов­ле­ние ипо­теч­но­го кре­ди­то­ва­ния по­сле от­ме­ны мо­ра­то­рия на взыс­ка­ние за­ло­го­во­го иму­ще­ства

11:59 Фонд га­ран­ти­ро­ва­ния вкла­дов ввел вы­пла­ты га­ран­ти­ро­ван­ных сумм через "еди­ное окно"

11:31 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 07.03.2017

11:27 В фев­ра­ле на­се­ле­ние про­да­ло ва­лю­ты на $86 млн боль­ше, чем ку­пи­ло

11:11 По­ло­жи­тель­ное саль­до ин­тер­вен­ций НБУ на меж­бан­ке в фев­ра­ле со­ста­ви­ло $80,6 млн

11:02 НБУ со­хра­нил объ­ем ОВГЗ в сво­ем порт­фе­ле на 384,6 млрд гри­вен, бан­ки уве­ли­чи­ли на 136 млн гри­вен до 275,4 млрд гри­вен 6 мар­та

10:53 В фев­ра­ле объ­ем опе­ра­ций на меж­бан­ков­ском ва­лют­ном рын­ке умень­шил­ся на 1% до $5,4 млрд

10:26 6 мар­та объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке умень­шил­ся на $0,4 млн до $108,6 млн

08:37 Зо­ло­то не­зна­чи­тель­но до­ро­жа­ет 7 мар­та на фоне гео­по­ли­ти­че­ской на­пря­жен­но­сти

07:22 Бир­жи США за­кры­лись в ми­ну­се на но­во­стях из Азии, за­яв­ле­ни­ях Йел­лен

06.03 Курс дол­ла­ра на меж­бан­ке про­дол­жа­ет сни­жать­ся

• дальше…

14:58 На­ло­го­вый долг в 2014-2016 уве­ли­чил­ся в 3,8 ра­за до 59 млрд гри­вен, - Счет­ная па­ла­та

14:54 Крым при­ну­ди­тель­но вы­ку­пит иму­ще­ство стре­лоч­но­го за­во­да у аф­фи­ли­ро­ван­ных с Ах­ме­то­вым фирм

13:28 Це­ны на нефть сла­бо рас­тут 7 мар­та по­сле преды­ду­ще­го сни­же­ния на про­гно­зах МЭА

12:37 НБУ счи­та­ет лег­кую про­мыш­лен­ность и транс­порт го­то­вы­ми к воз­об­нов­ле­нию кре­ди­то­ва­ния

12:15 Ев­ро­пей­цы ти­хой са­пой стро­ят га­зо­про­во­ды в об­ход Рос­сии

08:47 Круп­ней­ши­ми по­лу­ча­те­ля­ми воз­ме­ще­ния НДС в ян­ва­ре-фев­ра­ле ста­ли "Кернел", ММК им. Ильи­ча и "Азовсталь"

08:37 Зо­ло­то не­зна­чи­тель­но до­ро­жа­ет 7 мар­та на фоне гео­по­ли­ти­че­ской на­пря­жен­но­сти

06.03 "Укрнафта" в оче­ред­ной раз про­сит Ка­б­мин раз­ре­шить ей экс­пор­ти­ро­вать нефть

06.03 Це­ны на нефть пе­ре­шли к ро­сту 6 мар­та, Brent тор­гу­ет­ся вы­ше $56 за бар­рель

06.03 Меж­ду­на­род­ные ре­зер­вы Укра­и­ны в фев­ра­ле воз­рос­ли на $15 млн

• дальше…

14:54 Крым при­ну­ди­тель­но вы­ку­пит иму­ще­ство стре­лоч­но­го за­во­да у аф­фи­ли­ро­ван­ных с Ах­ме­то­вым фирм

12:15 Ев­ро­пей­цы ти­хой са­пой стро­ят га­зо­про­во­ды в об­ход Рос­сии

09:42 В США об­на­ро­до­ва­ли план по от­мене Obamacare

09:36 Трамп под­пи­сал но­вый за­прет на въезд для граж­дан ше­сти стран

07:54 США до­ста­ви­ли в Юж­ную Ко­рею про­ти­во­ра­кет­ную си­сте­му THAAD

07:42 КНДР за­пре­ти­ла вы­ез­жать из стра­ны ма­лай­зий­цам, а Ма­лай­зия - се­ве­ро­ко­рей­цам

06.03 Вьет­нам стал ми­ро­вым ли­де­ром по ро­сту чис­ла сверх­бо­га­тых

06.03 В ко­ман­де Трам­па по­явил­ся спец по Пу­ти­ну

06.03 КНДР вы­сы­ла­ет посла Ма­лай­зии по­сле скан­да­ла во­круг убий­ства Ким Чен На­ма

06.03 Бан­ков­ский сек­тор Ки­тая стал круп­ней­шим в ми­ре

06.03 Ев­ро­со­юз одоб­рил стро­и­тель­ство АЭС в Вен­грии

06.03 "Газпром" на­звал но­вую це­ну на газ для Бе­ла­ру­си

06.03 Пар­ла­мент Ка­зах­ста­на при­нял огра­ни­чи­ва­ю­щие пре­зи­ден­та по­прав­ки

06.03 Фий­он не спе­шит по­ки­дать пре­зи­дент­скую гон­ку

06.03 AP: Трамп на­ме­рен от­ло­жить сдел­ку с РФ по борь­бе с ИГ

• дальше…

03.03 Об­зор вто­рич­но­го рын­ка жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: фев­раль 2017 г.

03.03 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: фев­раль 2017 г.

01.03 Стро­и­тель­ство транс­порт­ной раз­вяз­ки на Шу­ляв­ке нач­нет­ся в кон­це го­да - Клич­ко

28.02 Об­ва­лив­ший­ся мост на Шу­ляв­ке станет сим­во­лом без­дей­ствия Клич­ко

27.02 Же­то­ны в ки­ев­ском мет­ро бу­дут изъ­яты из обо­ро­та до кон­ца го­да

24.02 В Ки­е­ве боль­ше не бу­дут де­лать ямоч­ный ре­монт до­рог

23.02 В Ки­е­ве не спе­шат вы­во­дить из те­ни пар­ко­воч­ный биз­нес

22.02 Ки­ев­ля­нам от­кро­ют но­вые дан­ные о стро­я­щем­ся жи­лье

21.02 Па­е­вые взно­сы за­строй­щи­ков Ки­е­ва в 2016г вы­рос­ли вдвое

16.02 Укра­и­на в "Ин­дек­се эко­но­ми­че­ской сво­бо­ды-2017" при­ба­ви­ла 1,3 бал­ла, но опу­сти­лась на 166-е ме­сто

16.02 Ки­ев на­ме­рен до­го­во­рить­ся с При­ват­бан­ком о со­зда­нии вир­ту­аль­ной кар­точ­ки ки­ев­ля­ни­на

10.02 Ко­мис­сия Ки­ев­со­ве­та под­дер­жа­ла идею пе­ре­име­но­ва­ния стан­ции сто­лич­но­го мет­ро "Петровка" в "Почайну"

07.02 В при­го­ро­де Ки­е­ва про­блем­ным мо­жет ока­зать­ся каж­дый пя­тый стро­я­щий­ся дом

06.02 Бор­ща­гов­скую ли­нию ки­ев­ско­го ско­рост­но­го трам­вая мо­гут про­длить до ст. мет­ро "Дво­рец спорта" - КГГА

02.02 Но­вое пред­ло­же­ние офи­сов Ки­е­ва в 2016г со­ста­ви­ло 38 тыс. кв. м, ва­кант­ность сни­зи­лась до 14,4% - Colliers International

• дальше…

14:54 Крым при­ну­ди­тель­но вы­ку­пит иму­ще­ство стре­лоч­но­го за­во­да у аф­фи­ли­ро­ван­ных с Ах­ме­то­вым фирм

11:40 Ма­ри­у­поль­ское на­прав­ле­ние. По­че­му ак­ти­ви­зи­ро­ва­лись бои под Пи­ку­за­ми

09:15 "Отжим" Дон­бас­са: По­че­му гла­ва­ри "Л-ДНР" остав­ля­ют Ах­ме­то­ва вла­дель­цем пред­при­я­тий

07:29 Суд от­пра­вил На­си­ро­ва под стра­жу с аль­тер­на­ти­вой вне­се­ния за­ло­га в 100 млн грн

06.03 САП за­яв­ля­ет о на­ли­чии у На­си­ро­ва граж­дан­ства Ве­ли­ко­бри­та­нии и Вен­грии

06.03 Уго­лов­ные про­из­вод­ства по по­до­зре­нию Ива­ню­щен­ко объ­еди­не­ны, до­су­деб­ное рас­сле­до­ва­ние про­дол­жа­ет­ся – Ген­про­ку­ра­ту­ра

06.03 Как за день­ги ком­па­нии "Россия" Пин­чук финан­си­ро­вал бан­де­ров­цев и Клин­тон

06.03 Иск в Га­а­ге. По­че­му Укра­и­на об­ви­ня­ет Рос­сию лишь в ра­сиз­ме и финан­си­ро­ва­нии тер­ро­риз­ма

06.03 Как "блокадники" Се­мен­чен­ко про­иг­ра­ли Ко­но­топ­скую бит­ву

06.03 По­до­зре­ние На­си­ро­ву бы­ло вру­че­но в рам­ках за­ко­на - НАБУ

06.03 Центр про­ти­во­дей­ствия кор­руп­ции по­дал в суд на СБУ из-за за­сек­ре­чи­ва­ния де­кла­ра­ций долж­ност­ных лиц

06.03 Укра­и­на про­сит при­ме­нить вре­мен­ные ме­ры про­тив Рос­сии для за­щи­ты граж­дан­ско­го на­се­ле­ния

06.03 Вы­ход­ные в АТО. "Гибриды" без­успеш­но ко­пи­ру­ют так­ти­ку пол­зу­че­го на­ступ­ле­ния

06.03 На­си­ров в те­че­нии 30 ми­нут в ночь с вос­кре­се­нья на по­не­дель­ник об­щал­ся с нар­де­пом Сер­ге­ем Ле­щен­ко, за­яв­ля­ет его адво­кат

06.03 На­си­ров оста­ет­ся в зда­нии су­да до рас­смот­ре­ния де­ла - за­яв­ле­ние

• дальше…

14:40 Вир­джи­ния ста­ла пер­вым шта­том США, где раз­ре­ши­ли ис­поль­зо­вать бес­пи­лот­ные ко­лёс­ные ро­бо­ты для до­став­ки то­ва­ров

13:36 Три вред­ных при­выч­ки, из-за ко­то­рых вас не по­вы­сят на ра­бо­те

13:03 Honda по­ка­за­ла но­вый 320-силь­ный Civic Type R

10:14 Volkswagen пред­ста­вил ку­пе­об­раз­ный се­дан Arteon

06.03 Ком­па­ния Bugatti со­бра­ла пер­вые три ги­пер­ка­ра Chiron

06.03 Спе­ци­а­ли­сты Panasonic на­учи­лись из­ме­рять пульс по ви­део

06.03 Accenture: В те­че­ние 10 лет у каж­дой двух­ты­сяч­ной круп­ной ком­па­нии ми­ра не оста­нет­ся штат­ных со­труд­ни­ков, за ис­клю­че­ни­ем ру­ко­во­ди­те­лей

06.03 Фран­цуз­ский ав­то­кон­церн PSA объ­явил о по­куп­ке Opel

06.03 Ком­па­ния Goodix пер­вой встро­и­ла дак­ти­ло­ско­пи­че­ский дат­чик в дис­плей AMOLED

03.03 Lenovo вернет ми­ру бренд Motorola через две не­де­ли по­сле от­ка­за от не­го

03.03 Panasonic пред­ста­ви­ла сол­неч­ную па­нель для кры­ши Toyota Prius Prime

03.03 Крос­со­вер пре­ми­ум-клас­са Range Rover Velar пол­но­стью рас­сек­ре­чен

02.03 Huawei об­ду­мы­ва­ет со­зда­ние вы­шек со­то­вой свя­зи, спо­соб­ных бес­про­вод­но за­ря­жать дро­ны

02.03 Ком­па­ния Mercedes-Benz офи­ци­аль­но пред­ста­ви­ла каб­ри­о­лет E-Class но­во­го по­ко­ле­ния

02.03 Ком­па­ния Huawei пред­ста­ви­ла "умные" на­руч­ные ча­сы Watch 2 и Watch 2 Classic

• дальше…

13:36 Три вред­ных при­выч­ки, из-за ко­то­рых вас не по­вы­сят на ра­бо­те

06.03 Accenture: В те­че­ние 10 лет у каж­дой двух­ты­сяч­ной круп­ной ком­па­нии ми­ра не оста­нет­ся штат­ных со­труд­ни­ков, за ис­клю­че­ни­ем ру­ко­во­ди­те­лей

01.03 Как най­ти ин­те­рес­ные идеи для биз­не­са

27.02 До­би­ва­е­тесь по­вы­ше­ния? Сна­ча­ла по­го­во­ри­те с ком­пью­те­ром

23.02 Что пло­хо­го в том, чтобы укра­шать свое ра­бо­чее ме­сто?

22.02 Как за­ра­бо­тать на еде, ни­че­го не го­то­вя

20.02 Билл Гейтс пред­ло­жил вве­сти на­лог на труд ро­бо­тов

17.02 Apple де­ся­тый раз под­ряд воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых ува­жа­е­мых ком­па­ний

17.02 Как Йо­си­ко Си­но­ха­ра за­ра­бо­та­ла мил­ли­ард дол­ла­ров

15.02 YouTube рас­торг кон­тракт с са­мым бо­га­тым ви­де­об­ло­ге­ром вслед за Disney

15.02 Слиш­ком боль­шая зар­пла­та — при­чи­на, из-за ко­то­рой Google по­ки­ну­ли ве­те­ра­ны, ра­бо­тав­шие над про­ек­том бес­пи­лот­но­го ав­то­мо­би­ля

10.02 Хо­ти­те за­ра­ба­ты­вать боль­ше? Ра­бо­тай­те мень­ше

08.02 Сте­ре­гу­щий день­ги: Фран­сис­ко Фер­нан­дес от­ве­ча­ет за со­хран­ность при­мер­но 4 трлн дол­ла­ров

07.02 Луч­шая ав­то­мо­биль­ная ре­кла­ма фина­ла NFL

01.02 Google обо­гна­ла Apple и ста­ла са­мым до­ро­гим брен­дом в ми­ре в 2016 г. - Brand Finance

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно