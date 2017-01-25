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Топливно-энергетический комплекс
В 2016 объем стройработ увеличился на 13,1% до 70,9 млрд гривен
16:36 23.01.2017 |
В 2016 году объем выполненных строительных работ по сравнению с 2015 годом увеличился на 13,1%, или на 8,217 млрд гривен до 70,942 млрд гривен.
Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, передают Українські Новини.
В том числе в 2016 году работы по строительству зданий и сооружений выполнены на 36,299 млрд гривен (из них жилые составили 17,253 млрд гривен, нежилые - 19,046 млрд гривен).
Кроме того, работы по строительству инженерных сооружений и прокладке инженерных коммуникаций выполнены на сумму 34,644 млрд гривен.
Индексы строительных работ составили 115,2% (113% и 117,4%) и 111% соответственно.
Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение в 2016 году составили 80,9% от общего объема выполненных работ, капитальный и текущий ремонт - 10,8% и 8,3% соответственно.
Как сообщали Українські Новини, в январе-ноябре 2016 года объем выполненных строительных работ по сравнению с январем-ноябрем 2015 года увеличился на 14,1%, или на 7,331 млрд гривен до 59,322 млрд гривен.
Объемы выполненных строительных работ по видам строительной продукции в 2016 году, млн гривен:
Выполнено строительных работ
|Объемы стройработ в 2016, млн гривен
|Доля в общем объеме стройработ, в %
|Строительство, всего
|70 942,4
|100,0
|Здания и сооружения
|36 298,9
|51,2
|из них
|- жилые
|17 253,0
|24,3
|- нежилые
|19 045,9
|26,9
|Инженерные сооружения
|34 643,5
|48,8
|в том числе:
|транспортные сооружения
|9 629,1
|13,6
|- автострады, улицы и дороги
|7 559,5
|10,6
|- железные дороги
|830,6
|1,2
|- взлетно-посадочные полосы
|...1
|...1
|- мосты, эстакады, тоннели, метро
|...1
|...1
|- порты, каналы, плотины и другие водные сооружения
|679,3
|1,0
|трубопроводы, коммуникации и линии электропередач
|9 340,4
|13,2
|- магистральные трубопроводы, коммуникации и линии электропередач
|4 717,6
|6,7
|- местные трубопроводы и коммуникации
|4 622,8
|6,5
|комплексные промышленные сооружения
|11 513,9
|16,2
|- сооружения горнопромышленных и добывающих предприятий
|7 930,1
|11,2
|- сооружения предприятий электроэнергетики
|2 110,5
|3,0
|- сооружения предприятий химической промышленности
|193,7
|0,2
|- сооружения металлургических предприятий
|1 279,6
|1,8
|- другие инженерные сооружения
|4 160,1
|5,8
|из них:
|- сооружения спортивного и развлекательного назначения
|244,4
|0,3
1 Данные изъяты с целью обеспечения исполнения Закона Украины "О государственной статистике" относительно конфиденциальности информации.
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