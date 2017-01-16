Оксана Гришина

UBR.ua



За год строительно-монтажные работы, в Украине по данным Госстата, подорожали на 9%, повышали цены и производители стройматериалов. Однако цены на новое жилье в столице практически не изменились, квадратный метр продается в среднем по 22 тыс. грн., что на 2% ниже цен начала 2016 г. Как и за счет чего застройщикам удается удерживать, и тем более, снижать цены?

В прошлом году эксперты прогнозировали, что застройщики в качестве антикризисного решения сделают ставку на дешевые технологии и материалы. Например, вместо монолита для стен будут чаще использовать панели, вместо кирпича - газобетон.

Однако колебания валюты привели к парадоксам.

"Был момент, когда минеральная вата стоила дешевле пенопласта, хотя обычно она дороже. И те из застройщиков, кто имел ресурс, скупали по выгодным ценам ее и другие материалы впрок. Достаточно большой спрос был на складские помещения. Но делать запасы могли только крупные игроки", - отметила UBR.ua руководитель департамента консалтинга жилой недвижимости "Украинская торговая гильдия" (UTG) Олеся Скринник.

В целом прогноз о массовом поиске вариантов удешевления себестоимости строительства подтвердился.

"Стоимость стройматериалов и работ растет, а предложение на рынке первичной жилой недвижимости Киева по самым скромным оценкам, сейчас превышает спрос вдвое. При этом за 2016 год выросло число не только проектов (сейчас их 283), но и застройщиков. В таких условиях, когда ряд застройщиков идет фактически по пути демпинга, ценовых войн, возникает вынужденная необходимость снижать затраты на строительство, закупая более дешевые строительные материалы", - рассказал UBR.ua руководитель департамента маркетинга группы компаний DIM Кирилл Верещагин.

Но эта тенденция, отметил он, характерна, прежде всего, для эконом-и комфорт-классов жилья, а в сегменте бизнес застройщики не рискуют снижать качество строительства за счет использования более дешевых материалов.

В "Киевгорстрое" сообщили, что своих требований к стройматериалам компания не снижала.

"Несколько лет назад "Киевгорстрой" отказался от использования в своих домах материалов российского производства, заменив их отечественными и импортными аналогами. Можно также отметить, что украинские производители стали более ответственно относится к качеству производимых материалов, а украинский кирпич строители отмечают, как один из самых лучших", - подчеркнули в пресс-службе КГС.

Сомнительные панели

Безусловным лидером года стало панельное строительство.

"Да, мы увидели ренессанс панельного строительства. До кризиса эту технологию на части объектов использовали только КГС и ДБК-4. Сейчас это достаточно частое решение, позволяющее снизить себестоимость работ", - прокомментировала UBR.ua Олеся Скринник.

К примеру, квадратный метр в доме, стены которого возведены по такой технологии, будет предложен покупателю на начальной стадии реализации проекта по 14-15 тыс.грн, а кирпичные стены или из керамоблока не позволяют поставить цену ниже 15-16 тыс. грн. Интересно, что на рынке присутствуют стеновые панели, которые производятся вместе с декором.

"Они отличаются от обычных панелей тем, что идет декор и стеновой утеплитель. За счет привлекательного внешнего вида, имитирующего старые дома в классическом стиле с колоннами и портиками, застройщик предлагает приобрести недвижимость по цене от 17 тыс. грн./кв.м уже на ранних этапах", - отметила Скринник.

И все же чаще сборные панели применяют в классе эконом-минус, да и то в тех локациях, куда иначе как низкими ценами покупателя не завлечешь. В целом, отметила Скринник, в новых проектах выбор будет сделан в пользу энергоэффективных и относительно дешевых технологий.

"Однако большой перспективы у новых панелей, несмотря на их преимущества, нет. Да, по такой технологии 16-этажный дом собирается за год вместо среднерыночных 17-18 месяцев. Интерес к панелям может повыситься лишь в условиях, когда надо будет очень быстро возводить большой объем жилья, например, в пострадавших районах Донбасса", - предположила Скринник.

Во всех остальных случаях наши граждане по-прежнему не очень доверяют панельному строительству и при всех равных условиях (планировки, размещение объекта) предпочитают заплатить немного больше, но получить "более качественные" стены.

Ожидают эксперты появление новых проектов по инновационным энергоэффективным технологиям, которые, возможно, будут даже дешевле традиционных.

"Несмотря на то, что уже сейчас курс взят на энергоэффективность, решений пока мало, сохраняется инертность в применении технологий. Учитывая, что цикл реализации проектов - около трех лет, результаты новых проектов, с применением новых технологий, мы увидим в ближайшие два года", - пояснил UBR.ua управляющий директор компании ARPA Real Estate Михаил Артюхов.