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Кількість страховиків в Україні в червні 2024р скоротилася на 5, брокерів - не змінилася
14:05 10.07.2024 |
Кількість страхових компаній України в червні 2024 року скоротилася на п'ять і станом на кінець місяця на ринку працюють 78 ризикових страховиків, 12 спеціалізуються на страхуванні життя, один - зі спеціальним статусом ("Експортно-кредитне агентство", ЕКА), повідомляють на сайті Національного банку України (НБУ).
Загалом кількість учасників небанківського фінансового ринку країни за місяць скоротилася з 1014 (станом на 31 травня 2024 року) до 990 (станом на 30 червня 2024 року).
Кількість банків скоротилася на один - до 62.
Також повідомляють, що протягом червня трьом фінансовим компаніям, одному страховику та одній кредитній спілці анульовано всі ліцензії примусово, ще дев'ятьом фінкомпаніям, чотирьом страховикам, трьом ломбардам і чотирьом спілкам - на підставі поданих ними заяв. 22 фінансовим компаніям і одному страховику НБУ погодив звуження обсягу ліцензії.
Станом на 30 червня 2024 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали 548 фінансових компаній (у травні - 555), 116 ломбардів (119), 120 кредитних спілок (125), один лізингодавець (було п'ять, але чотири в результаті переоформлення ліцензій набули статусу фінустанови) і, як і місяцем раніше, - 40 страхових брокерів і 74 колекторських компаній.
Не змінилася кількість банківських груп - 18, з 27 до 31 зросла кількість небанківських фінансових груп.
На платіжному ринку, як і місяцем раніше, діють 18 платіжних систем, створених резидентами, враховуючи державні, та 15 міжнародних платіжних систем, 20 платіжних установ, 12 фінансових установ, які мають право на надання платіжних послуг, один банк - емітент електронних грошей та один оператор поштового зв'язку, а також 44 комерційних агента (було 42) та 36 технологічних операторів платіжних послуг (кількість не змінилася).
У червні до Нацбанку надійшов 501 запит від учасників ринку на реєстраційні та ліцензійні дії, а саме від фінкомпаній, ломбардів і лізингодавців - 292, страховиків - 125, кредитних спілок і колекторських компаній - 49, банків - 31, операторів платіжних послуг - чотири.
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