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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В Украине могут повысить суммы, выплачиваемые при дорожно-транспортных происшествиях

13:10 29.07.2021 |

Страхование

 Мыкола Олиярнык / UBR.ua

Максимальные размеры выплат за ущерб, причиненный имуществу потерпевшего, увеличатся до 160 тыс. грн, за ущерб жизни и здоровью - до 320 тыс. грн.

С соответствующим предложением выступило Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ). Именно тут предложили повысить суммы выплат по ОСАГО (обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за вред, причиненный третьим лицам).

Сейчас эти суммы составляют 130 тыс. грн и 260 тыс. грн соответственно.

Зачем потребовалось менять автогражанку

Бюро обратилось в Национальный банк с аргументацией, что указанные страховые выплаты надо привести в соответствие с инфляцией.

По словам гендиректора МТСБУ Владимира Шевченко, ежегодно происходит около 1 тыс. случаев, когда размер ущерба автомобилю при авариях больше, чем страховка по полису ОСАГО. Поэтому пострадавшим зачастую приходится обращаться в суд, что занимает много времени.

"Увеличение страховых сумм по ОСАГО станет шагом к более справедливой и эффективной системе защиты интересов пострадавших в ДТП", - подчеркнул он.

По данным МТСБУ, в первом квартале этого года на выплаты за ущерб имуществу, превышающий 130 тыс. грн, приходилось 0,65% от общего количества выплат, сделанных страховщиками ОСАГО. Однако размер таких выплат превысил 4,3% от общей суммы.

В Бюро также предложили повысить лимит выплат по европротоколу с 50 тыс. до 80 тыс. грн.

Европротокол - упрощенный способ оформления ДТП без вызова полиции. Его можно применять в случаях, если обстоятельства аварии соответствуют определенным требованиям. В МТСБУ уверены, что рост лимита выплат будет способствовать активному использованию европротокола украинскими водителями.

По данным Бюро, в первом квартале текущего года количество требований, урегулированных с использованием европротокола, выросло на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В соответствии с европротоколом пострадавшим выплачено более 270 млн грн - треть от общей суммы выплат.

Подорожают ли полисы

Опрошенные UBR.ua эксперты заверили, что предложенные МТСБУ изменения не окажут значительного влияния на рынок автострахования.

"Возможно, цены подрастут. Но если подрастут, то - незначительно и не быстро", - заявил основатель проекта iCar.Expert Юрий Щупак. По его предположениям, увеличение стоимости автогражданки может составить 10-15% в течение года.

Сейчас ОСАГО обходится водителям легковушек примерно в 1,1-1,6 тыс. грн.

Предложения МТСБУ с точки зрения потребителя эксперт назвал "положительным шагом".

Попавшие в ДТП люди смогут получать выплаты более крупные, чем в настоящее время. Особенно он отметил увеличение выплат по европротоколу. Пострадавшие смогут без лишней "волокиты" получить возмещение на 30 тыс. грн больше, чем сейчас.

По наблюдениям Юрия Щупака, стоимость полиса ежегодно растет. На сегодня разница между наименьшим и наибольшим предложением может отличаться в три раза. То есть один и тот же полис на одну и ту же машину может стоить и 900 грн, и 3 тыс. грн.

Все зависит от политики конкретной компании, от дополнительных услуг, которые она может предложить вместе с полисом.

По мнению эксперта, давно пора пересмотреть закон об ОСАГО и перейти к "открытому и свободному формированию цены" на автогражданку. На первом этапе это приведет к росту цен, но потом, как показывает практика многих стран, в течение двух-трех лет происходит существенное снижение стоимости полиса.

Выплат по ОСАГО часто не хватает

Гендиректор ассоциации "Страховой бизнес" Вячеслав Черняховский в разговоре с UBR.ua отметил, что МТСБУ и страховщики ОСАГО "очень заботятся", чтобы уровень страховой защиты был достаточен.

За последние годы размер выплат пересматривался уже несколько раз - с учетом инфляции.

По его словам, новые суммы выплат "очень помогут людям", попадающим в ДТП с новыми автомобилями. Неоднократно происходили случаи, когда кто-то "въезжал" в новые "Мазду" или "Мерседес", а страховые компании могли выплатить только размер страховой суммы.

Зачастую этого было недостаточно для новых автомобилей.

Вячеслав Черняховский подчеркнул, что в год фиксируется около 160 тыс. страховых событий на сумму почти 3 млрд грн. Таких случаев, которые бы превышали порог в 130 тыс. грн - всего около 1 тыс. "Но тем не менее именно в этих случаях суммы бывают достаточно значительными", - подмечает он.

По прогнозам эксперта, общее подорожание полисов автогражданки будет крайне незначительным - "на какие-то единицы процентов".

Больше аварий - выше цены

Черняховский отметил, что основной рост цен спровоцирован увеличением количества ДТП.

Ежегодно в Украине число автомобилей увеличивается на полмиллиона - с учетом "евроблях" и подержанных из США и Южной Кореи и т.д.

С каждым годом количество страховых случаев увеличивается на 10-20 тыс., рассказал глава ассоциации "Страхового бизнеса". А поскольку приходится больше выплачивать клиентам, то это провоцирует рост цен и на услуги страховщиков.
 

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