Ковид-страхование. Купить полис – не проблема. Но после – не все так радужно, как обещают

Поки коронавірус крокує Україною маршем, а вакцинація лише доповзає, природно, що кожен з нас хоче захиститись: як не від інфікування, так хоча б бути впевненим, що сам на сам з недугою не залишиться.

Звичайні медичні страховки коронавірус не покривають, тому на ринок виходять спеціальні пропозиції: коронавірусні. Але цих пропозицій не так вже багато і на практиці вони не такі радісні.

Для кого ковід-страхування

Медичне страхування загалом було корпоративним, і ковід тут не виключення. Роботодавець страхує своїх працівників, бо йому важливо, щоб ті не випадали надовго з робочого процесу і швидше повертались здоровими до роботи.

Тут розрахунок переплітається з соціальною відповідальністю бізнесу і несе чимало позитиву, адже людина зі страховкою найімовірніше не буде займатися самолікуванням і не буде економити власні кошти. А отже менше запущених станів і більше шансів на швидке одужання.

Для страхової компанії теж вигода, адже страхують здебільшого здорових, працездатних людей середнього чи молодого віку.

Страхуються також і приватні особи. Тут мотивація інша: страх і пошук підтримки. Бо ніби є страховка і самого пацієнта вже не кинуть, ще й витрати покриють.

Але в цьому випадку страхові компанії вже перебірливіші. Продаж полісів, в першу чергу, - це дохід страхової, і вона про це думає. А враховуючи епідситуацію в країні, пропозиції будуть або дуже дорогі, або дуже обмежені. Ціна залежить від здоров'я того, хто страхується. Чим менше в такої особи ризик захворіти на ковід, тим вигідніший пакет.

Якщо ж це людина старшого віку (65+), чи має супутні хронічні захворювання, чи проводить багато часу в тісному контакті з людьми, компанія або робить дуже дорогий пакет, або навіть відмовляється страхувати від ковіду.

Пропозиції

Середня ковід-страховка для працездатної людини обійдеться в середньому десь у 2 000 грн. Вона покриває 10 000 грн в разі госпіталізації. Іноді ще й інвалідність та летальний випадок від ускладнень, спричинених тяжким перебігом коронавірусу. І тут починаються ті деталі, де криється диявол.

Тести

Деякі компанії вимагають позитивні ПЛР-тести тільки з комунальних лабораторій. Ця вимога абсурдна. Але ті, що приймають тести навіть з приватних, переважно не покривають вартості тестування. Тобто, людина вже заплатила 2 000 грн і мусить заплатити ще близько тисячі за тест, який підтверджує, що вона справді має ковід.

Ліки і лікарня

Як зазначалося вище, в разі госпіталізації, страхова покриє 10 000 грн, і людина може використати їх на додаткові ліки. Це теж пастка для не поінформованих пацієнтів.

Перше, що ви повинні знати, страхування від коронавірусу НЕ гарантує вам місце ні в приватній лікарні, ні в комунальній. Жоден медзаклад не тримає порожніх ліжок під застрахованих пацієнтів. Цього не було навіть до тієї завантаженості медичної системи, що є зараз, і не буде потім.

Потрапити на госпіталізацію в приватну клініку справді легше, але лише якщо ви маєте 60-100 000 грн депозиту.

Ліки ж в комунальних закладах для пацієнта мають бути безкоштовні, вони оплачуються державою. Комунальна лікарня отримує близько 40 000 грн за пацієнта від держави. Також слід звернути увагу на той факт, що інколи страховики розмежовують просте перебування в лікарні і реанімацію. Кисневі концентратори, оплата їх оренди і гарантію їх надання пацієнтові, поліс не покриває.

Тобто у разі госпіталізації, 10 000 від страхової підуть вже на реабілітацію, і як моральна компенсація хворому. Але ці гроші точно знадобилися би при амбулаторном лікуванні коронавірусу. Адже якщо хворієш дома, то від держави нічого не отримуєш. На жаль, Мінохорони здоров'я за рік не впровадило реімбурсацію (відшкодування вартості) на найбільш вживані ліки від ковіду.

Постковідний стан

Попри те, що його вже визнано окремим станом, який потребує тривалого відновлення, він все ще не входить до страхувальних пакетів.

Інвалідність і летальні випадки

Від цього страхують переважно працездатних людей. Але статистика встановлення інвалідності з причини ковіду - незначна.

Щодо летальності - застрахуватися можуть тільки ті, хто не належать до категорій потенційно складного перебігу ковіду, а отже для них ймовірність летального дуже невелика.

Супровід від першого дзвінка

Чимало компаній пропонують послугу супроводу, та розрахована вона радше на непоінформованих людей, які останній рік провели в інформаційному вакуумі. Навіть попри те, що просвітницька кампанія від МОЗу не найвдаліша, але людина хоча б поверхнево обізнана, що при появі симптомів, слід звернутись до сімейного лікаря, слухати його поради, а не надихатись постами з соціальних мереж, зробити тест, сидіти вдома, тощо.

Страхова за ваші гроші розповідатиме все те саме, що є на сайті МОЗу. Дорогувато як для розповіді про права пацієнта.

Страхуватись чи ні

Це вирішує кожен для себе. Не треба переживати, що без страховки в ковід-часи не виживемо.

І варто уважно ставитись до полісу: звертати увагу на більшу суму на перебування у стаціонарі, бо ці гроші можна буде використати і на реабілітацію. Менше брати до уваги гроші на інвалідизацію після ковіду чи летальний випадок. Там суми малі, а ймовірність такого розвитку подій для працездатного населення не така велика. І бути поінформованими про свої права пацієнта, бо страхування від цього поки немає.