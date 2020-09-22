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Полисы ОСАГО. Как часто украинцы жалуются на страховщиков
17:36 22.09.2020 |
В Моторно-транспортном (страховом) бюро Украины (МТСБУ) проанализировали развитие рынка обязательного страхования автогражданской ответственности за последние пять лет и пришли к выводу, что количество жалоб украинцев на страховые компании в данном сегменте существенно уменьшилось. Об этом написал гендиректор МТСБУ Владимир Шевченко в колонке для издания Forinsurer.
Динамика количества жалоб
За период с 2015 по 2019 год количество жалоб на страховщиков ОСАГО уменьшилось в 1,5 раза (с 2500 до 1800). Причем это произошло на фоне увеличения количества выплат за год на 41%: с 98 800 в 2015 году до 139 600 в 2019-м.
Значительно меньше украинцы стали жаловаться на задержку сроков выплаты страхового возмещения (это основная причина жалоб). За пять лет этот показатель снизился с 2100 до 1200, то есть на 43%.
Уровень жалоб (то есть соотношение количества жалоб к количеству осуществленных страховщиками выплат) также стабильно снижался, и сейчас составляет около 1%.
Во втором квартале нынешнего года, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и ее последствия, тенденция снижения количества жалоб сохраняется.
Как изменился средний срок урегулирования страховых случаев
Средний срок урегулирования страховых случаев за период с 2015 по 2019 годы сократился в два раза.
"Сейчас трудно поверить, но в 2015 году средний срок урегулирования составлял 172 дня! В 2019 он уменьшился до 88 дней с момента ДТП. В 2020 году положительный тренд сохраняется: средний срок урегулирования по итогам второго квартала составляет 77 дней, а в рамках системы прямого урегулирования убытков - 43 дня", - отметил Владимир Шевченко.
Как меняется количество заключаемых договоров и объем страховых платежей
Количество договоров ОСАГО, которые заключаются за год, увеличилось с 6,8 млн в 2015 году до 8 млн в 2019-м.
Объем страховых платежей за этот период вырос в 1,7 раза (с 3 млрд грн до 5,1 млрд грн).
Страховщики ОСАГО за пять лет урегулировали почти 600 000 страховых случаев, пострадавшим в ДТП выплачено около 9 млрд грн.
Что касается упрощенной схемы оформления ДТП без участия представителей полиции (так называемый европротокол), то этим механизмом за последние пять лет украинцы стали пользоваться в четыре раза чаще. Если в 2015 году с использованием европротокола было оформлено 12 500 ДТП, то в 2019 году - 47 500 ДТП.
Сейчас каждая третья выплата по ОСАГО осуществляется по европротоколу. Европротокол - это специальный бланк европейского образца, который заполняется водителями-участниками ДТП на месте аварии, после чего потерпевший может обратиться за возмещением убытка в свою страховую компанию, и получить компенсацию.
Что такое МТСБУ
Моторно-транспортное (страховое) бюро Украины - это некоммерческая организация, объединяющая страховые компании, которые занимаются обязательным страхованием ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО).
МТСБУ работает в соответствии с законом "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств". Участие страховщиков в МТСБУ является условием осуществления деятельности по обязательному страхованию автогражданской ответственности.
МТСБУ выполняет гарантийные и координационные функции в сфере автогражданки.
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