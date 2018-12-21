Цифровые трансформации в ОСАГО

Алексей СЕРГИЕНКО / Деловая столица

Развитие рынка определяют не только услуги и продукты, которыми он представлен, но и технологии, которые обусловили скорость его развития. Страховой рынок на ряду с банковским рынком является наиболее благодатной почвой для появления различных инновационных решений.

Уход в on-line

С момента запуска электронной формы ОCАГО прошло менее года, но новый формат полиса пришелся по душе украинцам. За 11 месяцев существования заключено более 115 тыс. полисов на сумму около 83 млн. грн. По итогам ноября в электронном виде выпущено 5% полисов ОСАГО и их доля продолжает расти. В Европе, к примеру, доля электронных полисов не превышает 10-15%, мы же рассчитываем выйти на такой уровень в течение нескольких лет и увеличивать долю электронных полисов в дальнейшем. Почему водители предпочитают электронный полис бумажному аналогу? Главная причина - удобство и скорость оформления. Дома, на работе, со смартфона или компьютера в любое время клиент может зайти и оформить полис страхования. Во-вторых, выбор компании полностью зависит от клиента - он имеет возможность сравнить предложения разных компаний, ознакомится с показателями их работы на сайте МТСБУ, изучить отзывы о компании. Особенно важен этот аспект в свете перехода к обязательному прямому урегулированию (которое пока работает в добровольном формате для клиентов 16 страховых компаний). Следовательно, клиент будет выбирать страховщика, который в случае ДТП урегулирует его убыток, а не убыток пострадавшего, как это работает сегодня. Третьим важным аргументом является защита полиса - клиент не рискует заключить договор с компанией банкротом или получить в качестве полиса ОСАГО фальшивый бланк. Заключая договор в электронном виде, клиент имеет возможность проверить его валидность на сайте МТСБУ. Также важным моментом является гарантия оплаты договора. Клиент может оплатить договор картой в Интернете или в любом банковском отделении, при этом он получает квитанцию подтверждающую оплату.

Уход ОСАГО в Интернет осуществляется как при заключении договора, так и при урегулирования. Активно развивается технология электронного европротокола, когда участники ДТП урегулирую его самостоятельно с помощью смартфона или планшета, зайдя на сайт https://dtp.mtsbu.ua. Следуя подсказкам участники ДТП проходят идентификацию и загружают фото с места аварии. Система автоматически регистрирует европротокол и отправляет его в страхове компании участников ДТП. Сегодня каждый десятый европротокол оформлен в электронном виде. Даже полиция, приезжая на урегулирование ДТП часто рекомендует участникам оформить европротокол, чтобы сэкономить время и избежать бумажной волокиты с судебным разбирательством.

Следующим шагом станет разработка страховыми компаниями удобных сервисов, позволяющих подать документы для урегулирования страхового события в электронном виде. Главное, что технологии позволяющие проводить удаленную идентификацию клиента уже начинают применяться в Украине (Mobile ID).

Незримый автоматический контроль

ОСАГО является обязательным видом страхования. Но отсутствие постоянного контроля наличия полисов на дороге создали у водителей иллюзию необязательности страховой защиты. Ситуация меняется - в течение последнего года МТСБУ и Национальная Полиция Украины провели ряд мероприятий для организации автоматического контроля за наличием полисов ОСАГО. На планшеты полицейских выведена кнопка с доступом в ЦБД МТСБУ, таким образом, каждый полицейский может в режиме реального времени проверить не только наличие, но и действительность полиса, как бумажного, так и электронного. В Украине же проблема незастрахованных водителей на дорогах особенно важна. Ведь в случае ДТП по вине незастрахованного водителя именно МТСБУ возмещает потерпевшему убытки, а в дальнейшем занимается взысканием нанесенного ущерба с виновника. Число выплат за водителей, не имевших полиса страхования растет с каждым годом. Только за три квартала 2018 года МТСБУ осуществило выплаты по более чем 2,6 тыс. таких случаев. на суму более 82 млн.грн. , это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Автоматизация контроля за наличием полисов страхования уже показала свои результаты и на рынке страхования "Зеленой карты" (договор международного автострахования ответственности перед третьими лицами). С недавних пор в тестовом режиме начала работать автоматическая проверка наличия полиса страхования при пересечении границы Украины. Если при пересечении границы сотрудник Государственной пограничной службы не получает подтверждения от ЦБД МТСБУ о наличии действующего полиса страхования, авто не пропускают за рубеж . При выявлении несоответствия данных в полисе "Зеленой карты" и информации в ЦБД или при выявлении фальшивых договоров страхования открывается уголовное производство по статье о подделке документов, что грозит виновному штрафом или тюремным заключением сроком до 5 лет. За несколько недель с начала использования пограничниками базы данных МТСБУ было выявлено около 30 фальсифицированных полисов, водители 50 автомобилей имели недействительные страховые сертификаты, а более тысячи водителей пытались пересечь границу вообще без полиса страхования.

Во многих странах подобные проверки давно стали автоматическими. Например, система видеонаблюдения и фиксации нарушений ПДД в странах Балтии позволяет также осуществлять автоматическую проверку наличия страхового покрытия у проезжающих авто. В случае отсутствия страхового полиса - водитель получает автоматическое извещение и немалый штраф. Такая система контроля позволяет достичь почти 100% обеспечения участников дорожного движения страховой защитой. А водители осознают, что наличие страхового покрытия является обязательным условием участия в дорожном движении, а не простой формальностью. Это простой пример того, как технологии позволили решить проблему обязательности страхования.

Сегодня на страховом рынке появляется много новых продуктов и интересных инновационных решений, которые призваны не только улучшить качество самого страхования, но и привнести в него иную суть. Например, страховщики Украины предлагают установить в автомобили телематические устройства, которые собирают и анализируют информацию о стиле вождения, особенностях маневрирования, сроке нахождения за рулем и других аспектах, влиявших на аварийность на дороге. Система предлагает водителю улучшить его водительские навыки и избежать наиболее вероятных аварийных ситуаций. Водитель, который менее агрессивно управляет авто, в итоге получает более низкий страховой тариф, чем водитель-лихач. Эти простые инновационные решения позволяют страхованию не только получить справедливую стоимость страхового покрытия, но и повысить безопасность дорожного движения в целом. Потому что страхование это не только финансовая защита, это в первую очередь способ минимизации рисков для каждого клиента.