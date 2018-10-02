Франц Фукс: Все автомобили в Украине должны быть застрахованы

Австрийская страховая группа Vienna Insurance Group (VIG) придерживается политики мультибрендовости: в Украине у нее четыре страховые компании, и группа готова к новым покупкам. Об особенностях развития украинского страхового рынка, в том числе сегмента автострахования, а также о планируемых слияниях и поглощениях член правления VIG Франц Фукс, курирующий Украину и Восточную Европу, рассказал корреспонденту FinClub Виктории Руденко.

- Вы уже почти 15 лет принимаете участие в жизни украинского страхового рынка. Как вы оцениваете его развитие в сравнении с рынками других восточноевропейских стран?

- Украинский рынок особенный. 90% премий - это сборы по рисковым видам страхования, и лишь 10% - премии по страхованию жизни. И общественности, и политикам важно понимать, что страхового рынка в Украине очень мало. По данным статистики, рынок растет на 25-26% в год, но настоящий рынок, который обслуживает розницу, прибавляет в среднем 7-8%. Я думаю, это самое важное, что нужно знать для анализа страхового сегмента. Сейчас сложно определить, кто является универсальной страховой компанией и занял нишу на рынке, а кто продает только один продукт. Всего 30-40 компаний из нескольких сотен, которые называют себя страховыми, продают классические страховые продукты. Именно их мы рассматриваем как наших конкурентов.

- Многие инвесторы готовы уйти с украинского рынка, и лишь отсутствие покупателей сдерживает их. Действительно ли тут все так плохо? И какие планы у VIG в Украине?

- Не секрет, что в Европе размер средней страховой премии в сотни раз выше, чем в Украине. С одной стороны - это огромный потенциал для роста бизнеса здесь. Но с другой стороны, все не так радужно. Например, за 15 лет работы VIG в Украине нам удалось существенно увеличить объем привлекаемых премий. Но за это время гривна обесценилась более чем в четыре раза, поэтому объем бизнеса в валюте практически не изменился. Для того чтобы быть успешными в Украине, нужно уметь работать на местном рынке. Итальянские или немецкие «рецепты» здесь не работают.

Для группы VIG Центральная и Восточная Европа в целом и Украина в частности являются ключевыми сегментами. Мы работаем здесь уже 15 лет и уходить не собираемся. Мы пережили все волнения в страховом сегменте и падение банковского сектора, когда группа потеряла довольно существенные средства. Но VIG более 200 лет, поэтому мы всегда планируем долгосрочные инвестиции. Конечно же, хотелось бы видеть более быстрые темпы развития рынка, будем работать в этом направлении. Но даже в такой ситуации мы готовы и далее инвестировать в развитие украинского рынка, но не так агрессивно, как раньше. Возможно, приобретем здесь еще одну компанию.

- Вы видите здесь объекты для покупок, которые вам интересны?

- Если я буду верить слухам на рынке, то вряд ли меня кто-то заинтересует. Но мы готовы рассматривать разные варианты. В Европе, наверное, нет ни одного бренда, который не обращался бы к нам с предложением о своей продаже. Лично я за последнее время закрыл две сделки - в Прибалтике и Польше.

- Что вам интересно в компании, которую вы можете купить: портфель, каналы продаж, клиентская база?

- Согласно нашим долгосрочным планам, мы хотим увеличивать свое присутствие в Украине. У компании есть фиксированные расходы, поэтому чтобы быть эффективными, нужно иметь бизнес определенного объема. Исходя из этого, можно сказать, что нам интересно покупать сети, каналы продаж и ресурсы для этих самых продаж.

- Вы разгадали все ингредиенты рецепта успешной работы на украинском рынке?

- Австрийский продавец вряд ли сможет добиться успеха в Украине: он не знает здесь людей, у него нет контактов. Поэтому первое правило - для продажи продуктов мы привлекаем только местных специалистов. Во-вторых, мы могли бы просто скопировать страховые продукты, которые мы предлагаем в других странах. Но мы обязательно адаптируем продуктовую линейку под потребности клиентов в каждой конкретной стране.

- В Украине работает четыре компании группы VIG: «Княжа», «Княжа Лайф», «Украинская страховая группа», «Глобус». В то же время на нашем рынке проще наращивать долю крупным системным игрокам. Почему вы не хотите объединить свои компании под одним брендом, чтобы стать таким «крупным и системным»?

- Мы уже начали процесс консолидации наших активов. Сначала мы отказались от бренда «Юпитер» и переименовали компанию по страхованию жизни в «Княжа Лайф». Сейчас идет процесс объединения УСГ и «Глобуса». Этот процесс продолжается уже год, и, я думаю, потребуется еще минимум год. Для подобной сделки нужен опыт со стороны институций. В Украине, к сожалению, его пока нет, поэтому весь процесс затягивается во времени. УСГ - это довольно успешная компания, которая делает акцент на КАСКО. «Глобус» - активный игрок в сегменте «Зеленой карты». Поэтому есть смысл в том, чтобы объединить эти два портфеля.

В итоге в Украине останется два бренда и объединять их нет смысла. Мультибрендовость - это внутренняя ДНК нашей группы. Этот принцип мы применяем на всех рынках, где представлена VIG. Для развития продаж мы привлекаем местных менеджеров. Имея в Украине два бренда, мы используем потенциал двух сильных топ-менеджеров. При этом те моменты, которые не касаются продаж (финансовый отдел, бэк-офис, IT-отдел), мы стараемся по максимуму оптимизировать. Зачем нам два IT-отдела или два сервера, если их можно объединить? Изучаем законодательство и думаем, что можно сделать еще. Наша основная цель - рост, поэтому система продаж сохраняется в полном объеме во всех компаниях.

- Какие вы видите точки роста для ваших компаний в Украине? Какие виды страхования, по вашему мнению, будут расти наибольшими темпами?

- Сейчас на рынке доминируют моторные виды страхования - КАСКО, ОСАГО, «Зеленая карта». Определенные изменения мы видим и в медицинском страховании. Хотелось бы, чтобы активнее развивались имущественные виды страхования, а также страхование малого и среднего бизнеса. Для начала кардинальных изменений нужно, чтобы все автомобили, которые есть в Украине, были застрахованы. В то же время у нас есть почти миллион домохозяйств, которые вообще никак не застрахованы. Хотя страховать, например, имущество на самом деле не так-то и дорого.

- Как в Украине можно изменить пропорцию в страховании в сторону неавтомобильного?

- Как я уже сказал, для начала нужно, чтобы все машины были застрахованы. Только потом начнется прирост по другим видам страхования. Я думаю, это произойдет не раньше, чем через три-пять лет. Фактически это шаблон, по которому развивались страховые рынки других стран ЦВЕ. Есть инвесторы, которые считают, что эту пропорцию можно изменить гораздо быстрее. Но не думаю, что их идеи можно реализовать на практике. Рынок к этому не готов.

- В этом году Нацкомфинуслуг существенно ужесточила требования к активам, резервам и капиталу страховых компаний. Считаете ли вы такое изменение правил оправданным?

- Мы очень рады, что такие изменения происходят. Ведь страхование - это долгосрочный бизнес. Компаниям необходимо сформировать резервы на 5-10 лет, чтобы быть успешными. И эти резервы должны быть качественными. Только в таком случае страховщики смогут выполнять взятые на себя обязательства. Но этому требованию соответствуют далеко не все страховщики на украинском рынке. Для всех наших компаний группы VIG действуют единые международные стандарты: нас проверяет международный аудитор, и для него нет разницы, компанию из какой страны он анализирует.

- Нуждаются ли в докапитализации или доформировании резервов ваши «дочки»?

- Нет. Сейчас у нас резервы и капитал сформированы в полном объеме. Но мы обязательно будем инвестировать в капитал для дальнейшего развития. Мы должны быть перекапитализированы минимум на 125%. Для роста бизнеса на каждые 100 млн грн необходимо 20-25 млн грн нового капитала.

- Один из насущных вопросов страхового рынка - ликвидация Нацкомфинуслуг и передача контроля за страховым рынком Нацбанку. Поддерживаете ли вы такую инициативу? Соответствует ли это мировой практике?

- Честно говоря, такие инициативы есть во многих странах: банковский сектор регулируется лучше, чем небанковский. Но каким должен быть регулятор - это вопрос, скорее, политический. Для меня более важно, чтобы регулированием рынка занимались высококлассные специалисты. К сожалению, у страхового рынка в Украине нет своего лобби, но есть больше сотни кэптивных страховых компаний, которые не заинтересованы в развитии.

- Каким вы видите бизнес VIG в Украине через три-пять лет?

- Если считать в гривне, то наши активы здесь выросли более чем в два раза. Поэтому нам хотелось бы видеть такие же темпы прироста бизнеса в евро. Но если мы приобретем здесь еще одну страховую компанию, то темпы могут быть еще выше.