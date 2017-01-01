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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Мировые правила автострахования докатились до Украины. Кто в выигрыше

11:01 13.12.2016 |

Страхование

 Ксения Обуховская
УНИАН

Украинские водители с 1 декабря могут получать выплаты по «автогражданке» напрямую у своей страховой компании. Правда пока воспользоваться прямым урегулированием ОСАГО смогут клиенты только 16 страховщиков-инициаторов изменений. Нововведения должны значительно ускорить выплаты пострадавшим, но при существующей реализации изменения почувствует лишь четверть водителей.

Столичный программист Юрий одним из первых в Украине смог на себе оценить преимущества новой системы. В его автомобиль Mitsubishi Lancer на нерегулируемом перекрестке 1 декабря въехал Nissan Juke, и Юрий решил воспользоваться при получении возмещения услугами компании, у которой он страховался.

Это стало возможным благодаря тому, что девятью месяцами ранее, в марте 2016 года, 16 страховых компаний, подписали соглашение о прямом регулировании рынка ОСАГО.  Желание принять участие в пилотном проекте МТСБУ изъявили страховые компании АХА Страхование, Арсенал Страхование, ПЗУ Украина, ВУСО, АСКА, Оранта, ПРОСТО-страхование, УНИКА, Провидна, ИНГО Украина, Универсальная, Международная СК, Кредо, АСКО-Донбасс Северный, Колоннейд Украина и Брокбизнес. Компании решили возмещать убытки по ОСАГО своим клиентам напрямую, а затем проводить между собой взаиморасчеты. Для обеспечения выполнения обязательств друг перед другом, страховщики сформируют гарантийный фонд в размере 50% среднемесячного размера страховых выплат.

Но, поскольку формально имел место факт согласованных действий участников рынка, доля которых превышает 50 процентов, Антимонопольный комитет Украины потребовал «получения разрешения на согласованные действия страховщиков». И только в ноябре страховщики получили наконец разрешение комитета на запуск пилотного проекта по прямому урегулированию страховых случаев.

Разрешение было выдано страховым компаниям на два года, и в случае, если Верховная Рада не изменит соответствующее законодательство, страховщикам придется снова обращаться в АМКУ.

Долгой сколькой дорогой

Сейчас воспользоваться прямым урегулированием страховых случаев смогут не более 25% потерпевших, так как опция распространяется только на ДТП, с участием автомобилей, застрахованных только в компаниях участниках пилотного проекта. Кроме того, ДТП должно произойти при участии не более чем двух транспортных средств, и не должен быть нанесен ущерб жизни и здоровью людей. Один из водителей должен быть полностью виновен в ДТП, а сами участники не должны находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Даже если страховой случай подпадает под прямое урегулирование, потерпевший может обращаться за выплатой возмещения в страховую компанию виновника ДТП и выбрать компанию, которая платит больше и быстрее по страховым случаям. При этом совокупный ущерб не должен превышать 50 тыс. грн. Убытки выше этой суммы будут оплачиваться по традиционной схеме.

Соглашение является добровольным, и страховщики не обязаны к нему присоединяться. Для того чтобы прямое ОСАГО заработало в полную силу необходимы законодательные изменения, которые участники страхового рынка обсуждают последние пять лет.

Предложенный подход урегулирования убытков по ОСАГО уже много лет успешно применяется во Франции, Бельгии, Италии.  Опыт европейских стран показывает, что при таком подходе процедура урегулирования значительно упрощается.

Еще в 2013 году рабочая группа при Моторном (транспортном) страховом бюро (МТСБУ) подготовила поправки в закон об ОСАГО, который предполагал введение с 2015 года прямого урегулирования страховых случаев по ОСАГО.  Бюро предполагало сделать участие в нем обязательным для всех членов МТСБУ.

По мнению инициаторов реформы, прямое урегулирование должно ускорить страховые выплаты и помочь очистить рынок от неплатежеспособных компаний. Этот новый механизм поможет снизить риски для потерпевших, возникающие при затягивании выплат. Ведь страховая компания будет заинтересована в удержании своего клиента, и поэтому будет вынуждена стараться не разрушать нервную систему своих клиентов и не допускать необоснованных задержек при выполнении страховых обязательств.

Законопроект так и не был передан в парламент, а на его замену в ноябре 2015 года страховой рынок представил свою консолидированную позицию – два законопроекта №3551 и №3670, принятие которых должно создать законодательную базу для внедрения в Украине прямого урегулирования. Сами страховщики отмечают, что ближайшее время принятие указанных проектов маловероятно: депутаты пока не расположены рассматривать многие важные финансовые законопроекты. Тем более, пока завис в воздухе вопрос ликвидации регулятора страхового рынка Нацкомфинуслуг.

Клиент всегда прав

На следующий день после ДТП, 2 декабря, страховой случай Юрия уже был урегулирован, что позволило 5 декабря получить возмещение от своей страховой компании. Оба водителя были застрахованы в компаниях - участниках пилотного проекта по регулированию ОСАГО и были соблюдены все условия соглашения.

Этот пример является показательным, так как указывает направление движения страхового рынка страны в ближайшее время.

Так как под данным МТСБУ средний срок получения водителями средств от страховой компании, в которой был застрахован виновник аварии составляет 129 дней. А в 21 страховой компаний средний срок выплат превышает общерыночный.

 

Затягивание выплат нередко является результатом соответствующей политики руководства недобросовестных страховых компаний. Но также сказываются и непрямые отношения страховщика и страхователя - страховщик просто не заинтересован платить третьему лицу. Кроме того, в результате такого подхода водитель не заинтересован в покупке страхового полиса у надежной компании – страховая компания в случае ДТП будет платить не ему.

«Мы убеждены, что после внедрения пилотного проекта прямого урегулирования сроки урегулирования будут уменьшаться, ведь скорость и удобство получения возмещения - основной аргумент при выборе страховщика, в случае ДТП будет регулировать непосредственно ваш случай. Теперь клиенты компании увидели всю «турнирную таблицу», каждая из компаний начала работать над упрощением и ускорением процесса страхового урегулирования», - отметил генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.

Побочные эффекты назревшей инициативы

По данным бюро к пилотному проекту уже готовы присоединиться еще 10 страховщиков. Ведь конкурировать за клиентов на рынке ОСАГО со страховыми участниками системы им станет сложнее

“Вероятно, какое-то время останется часть потребителей, для которых цена будет играть решающую роль. Но в целом ситуация будет постепенно меняться в пользу участников соглашения о прямом урегулировании, что будет стимулировать увеличение их количества. Мы прогнозируем увеличение уровня удовлетворенности потребителей, в том числе с уменьшением количества жалоб на участников прямого урегулирования убытков”, - отмечает президент НАСК "Оранта" Александр Завада.

Кроме того, появится конкуренция между участниками проекта по уровню сервиса и надежности, которая в дальнейшем будет только усиливаться в интересах клиентов.  

“Прямое урегулирование уже давно работает в мире, причем успешно. Такой способ выплаты по ОСАГО уже давно назрел и при должной реализации в разы ускорит страховые выплаты и поменяет к лучшему отношения между гражданами и страховым рынком”, - считает глава правления ОС "Украинский страховой омбудсмен" Юрий Чунихин.

При этом эксперт отмечает, что в наших реалиях подобная реализация прямого урегулирования может на первом этапе может обострить ряд хронических болезней национального страхового рынка.

По его словам, у 13 из 16 страховщиков из пула проблемы с превышением максимального 90 дневного срока осуществления выплат. Кроме того, часть страховщиков платит завышенные высокие комиссии агентам и не формирует достаточные резервы для последующих выплат. “В обычной практике они всегда могут затянуть выплату, уменьшить ее размер или вообще отказать. Но участвуя в проекте прямого урегулирования, страховщику придется в любом случае делать 100% взаиморасчеты. Это означает, что для выполнения обязательств в проекте прямого урегулирования многим страховщикам придется уменьшать выплаты в обычных ДТП (которые не попадают под прямое урегулирование - УНИАН) – ведь входящий поток платежей не изменится”, - отмечает Чунихин.

Решением таких проблем на рынке может стать законодательное внедрение системы прямого урегулирования, когда все страховые компании будут заинтересованы осуществить выплату и перестанут продавать полисы по заниженной стоимости. Система будет стимулировать страховщиков быстрее выплачивать возмещения по данному виду страхования. При внедрении прямого урегулирования страхователи смогут выбирать компанию, исходя из уровня сервиса, надежности, репутации, поскольку именно эта конкретная компания будет регулировать их убыток. Страховые компании, в свою очередь, будут вынуждены инвестировать собранные средства в качество сервиса.
 

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