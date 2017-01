Руденко Виктория

FinClub

Это позволило компаниям из Поднебесной подняться сразу на вторую позицию по объему полученных в перестрахование премий. Китайские страховщики могут стать альтернативой «недружественным» для Украины российским перестраховщикам и более дорогим услугам перестраховщиков Старого Света.

В текущем году Китай занял второе место по объему переданных из Украины в перестрахование премий. Об этом говорится в отчетности Нацкомфинуслуг за январь-сентябрь. Украинские СК передали в страхование в Китае 398,5 млн грн, тогда как по итогам девяти месяцев 2015 года - всего 4,1 млн грн. Доля страховщиков из Поднебесной выросла с 0,2% до 12,4%.

Усиливались позиции и других азиатских стран: с 1% до 9,9% выросла доля перестраховщиков из Индии (до 315,7 млн грн) и с 0,02% до 6,1% - из Кореи (до 194,3 млн грн).

В то же время давние партнеры Украины теряли позиции. Доля лидера - Великобритании - уменьшилась с 27,4% до 18,9% несмотря на то, что в Великобританию украинские СК перечислили 605,3 млн грн премий, что на 125,2 млн грн больше, чем годом ранее. Доля немецких перестраховщиков снизилась с 19,1% до 10,3% (-3,8 млн грн), швейцарских - с 9,6% до 6,2% (+29,7 млн грн). Теряли позиции - с 7,9% до 3,3% - российские контрагенты.

Всего, украинские страховщики к 30 сентября перечислили нерезидентам 3,2 млрд грн премий, что составляет 12,9% от всех премий, переданных по перестрахованию. Годом ранее этот показатель составлял 8,1% (1,75 млрд грн).

В погоне за ценой

Большинство опрошенных FinClub страховщиков заявили, что перечень их контрагентов остался прежним. «Панель наших перестраховочных партнеров не меняется на протяжении долгого времени, много лет подряд мы перестраховываем свои риски только у крупных западных перестраховщиков и на лондонском рынке», - говорит начальник отдела перестрахования СК «АХА Страхование» Варвара Хуповец. В СК «Альфа Страхование» увеличилась доля перестрахования у перестраховщиков Великобритании, Германии, Франции и Польши. «Основными перестраховщиками украинской СК «PZU Украина» остаются поляки. В последнее время операций по перестрахованию с Польшей стало даже больше», - уточнила директор управления перестрахования PZU в Украине Елена Зорина.

Тем не менее перемены на рынке есть. По словам собеседников на страховом рынке, европейские перестраховщики сокращают лимиты на Украину, поэтому продолжить сотрудничество с ними удается не всем.

Еще одна причина поиска новых партнеров - дороговизна перестрахования у давних партнеров. «Мы заметили определенный рост перестраховочных ставок и связываем эту тенденцию скорее с глобальным ростом цен на емкости в мире - рынок входит в новую, более жесткую фазу, что несомненно отражается и на ценах», - рассказывает Варвара Хуповец. «Классический рынок Европы все более фокусируется на качественных и дорогих рисках, которых в Украине становится все меньше. Азия же в этом плане гораздо более дешевая и не избирательная. Украинские страховщики стараются находить еще более дешевые размещения, которые в сложившейся ситуации в Украине и при нынешнем состоянии рынка страхования они не могут найти на рынках США и Западной Европы», - говорит управляющий директор международного онлайн-сервиса страхования Finscanner.com Андрей Коломиец.

Такой ситуацией и воспользовались страховые и перестраховочные компании с востока. «Компании из Индии и Кореи раньше хотели работать с нашим рынком. Принимали участие в наших специализированных конференциях», - вспоминает генеральный директор ассоциации «Страховой бизнес» Вячеслав Черняховский.

Как сообщили FinClub в Нацкомфинуслуг, украинские СК работают с девятью компаниями из Китая: China Reinsurance (Group) Company, China Pacific Property Insurance, Company Limited (CPPIC), Bank of China Insurance Company Ltd.(BOCI), China Nuclear Insurance Pool, Sinosafe General Ins.Co ltd, Chubb Insurance (China) Company Limited, China Taiping Insurance, (HK) Company Limited.

Равнение на лучших

Ряд компаний из этого списка - крупные игроки на мировом рынке. Например, в ноябре 2015 года рейтинговое агентство A.M. Best подтвердило рейтинг China Reinsurance (Group) Company на уровне А. Chubb Insurance (China) Company Limited входит в группу страховых компаний, которые работают в 54 странах мира. Китайский Chubb получил рейтинг AA- от РА Standard & Poor's. Bank of China Insurance Company Ltd.(BOCI) и Sinosafe General Ins.Co ltd работают на страховом рынке более 20 лет. China Nuclear Insurance Pool - это китайский ядерный пул, который специализируется на страховании ядерных рисков.

«Интерес китайских перестраховщиков может быть в основном к украинскому агросектору, так как это достаточно большой рынок с высоким потенциалом, который в случае своего дальнейшего развития вполне может стать одним из крупнейших в Украине», - считает Андрей Коломиец.

В ближайшее время перечень контрагентов может еще расшириться. «По нашим ощущениям и проведенному анализу активности зарубежных перестраховщиков, предполагаем, что рейтинговые перестраховщики, которые сейчас еще не представлены на украинском рынке, в настоящее время присматриваются к Украине и готовы будут сотрудничать в ближайшем будущем», - отмечает директор по перестрахованию СК «Альфа Страхование» Сергей Сидоренко.

«Можно предположить, что решающим фактором для такого перераспределения является цена и более лояльные условия от новых игроков», - считает Варвара Хуповец. «Основная причина в том, что цены на страхование достаточно низкие, и для перестрахования рисков страховые компании ищут альтернативные, более дешевые рынки перестрахования», - говорит Сергей Сидоренко.