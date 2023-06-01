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Банки значно покращили прогноз розвитку ситуації у фінансовому секторі, ‒ опитування НБУ
14:08 01.06.2023 |
Більшість опитаних Національним банком керівників банків та небанківських фінансових компаній повідомили про поліпшення стану фінансового сектору за останні шість місяців (57% замість 3% у листопаді 2022 року), а частка респондентів, що очікують погіршення в наступні пів року, скоротилася з 51% до 3%.
Про це свідчать результати "Опитування про системні ризики фінансового сектору" за травень 2023 року.
Друге опитування поспіль респонденти поліпшують власні оцінки стійкості фінансового сектору до значних негативних подій. Частка опитаних, які оцінили стійкість фінсектору як високу чи дуже високу, знову підвищилася. Загальний баланс відповідей досяг рекордного значення з початку опитування у травні 2018 року.
Водночас помітно змінилися в бік поліпшення оцінки загального рівня ризику у фінансовому секторі ‒ частка респондентів, які вважали його рівень високим чи дуже високим, знизилася з 83% до 58%.
Учасники опитування продовжують поліпшувати власні оцінки поточного стану фінансового сектору ‒ баланс відповідей (+11%) набув позитивного значення вперше з початку повномасштабного вторгнення.
Ключовим для фінансового сектору, за результатами опитування, залишився ризик війни з Росією, проте перелік головних ризиків зазнав суттєвих змін. На друге місце повернувся фактор корупції, діяльності правоохоронних органів та судової системи. Досі з початку повномасштабної війни цей ризик ледве потрапляв до чільної десятки.
До п'ятірки ключових потрапили ризики шахрайства та кіберзагроз, ризики рівня економічної активності й вартості активів та якості застави. Фактори рівня інфляції, обмінного курсу змістилися з лідерів до кінця двадцятки найбільших ризиків.
Опитування про системні ризики фінансового сектору вивчає сприйняття найбільшими банками та небанківськими фінансовими установами поточних та потенційних ризиків для фінансового сектору і проводиться Національним банком України двічі на рік. Його результати відображають оцінку топменеджерами фінустанов стану фінансового сектору за минулі шість місяців та очікування на наступні пів року.
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