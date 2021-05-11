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Константин Кушнер
SpaceX в десятый раз запустила и посадила одну и ту же первую ступень ракеты Falcon 9
13:09 11.05.2021 |
9 мая 2021 года, компания SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партия из 60 интернет-спутников Starlink. Этот запуск стал историческим для SpaceX и вот почему.
Дело в том, что SpaceX в десятый раз запустила и посадила на плавучую платформу одну и ту же первую ступень ракеты Falcon 9. Для компании это был 14-й запуск в этом году.
«Впервые ракета-носитель Falcon 9 достигнет двузначного числа полетов», - написал генеральный директор SpaceX Илон Маск (Elon Musk) в субботу перед запуском на своей страничке в Twitter.
Примерно через девять минут после старта первая ступень ракеты Falcon 9 вернулась на Землю, приземлившись на платформу под названием «Просто прочтите инструкции» (Just Read the Instructions), что стало 10-й успешной посадкой.
В 2020 году SpaceX осуществила рекордные 26 запусков, при этом компания не демонстрирует никаких признаков замедления темпов роста. К середине мая этого года у компании уже 14 успешных запусков. Каждый из этих запусков проводился на повторно используемых ракетах, и большинство из них несли собственные спутники Starlink.
Это был 118-й полет Falcon 9 и 64-й полет отремонтированного ускорителя. Чтобы облегчить повторное использование, SpaceX оснастила Falcon 9 некоторыми обновлениями, которых не было в предыдущих версиях, включая более надежную систему тепловой защиты, более прочную межкаскадную конструкцию, ребра из титановой сетки и более мощные двигатели. Эти ключевые улучшения позволили SpaceX запускать и возвращать больше ракет.
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