Эксперты объяснили, почему в Украине подешевело мясо

Цены на мясо в Украине в период поста перед Пасхой снизились из-за снижения спроса и роста предложения.

Об этом в анализе ценовой ситуации в отношении основных продуктов пасхальной корзины сообщил УкрАгроКонсалт.

«Ситуация на рынке мяса развивается под влиянием карантинных мероприятий и предпасхального периода. С одной стороны, снижение спроса на мясную продукцию в период поста перед Пасхой, а с другой стороны рост предложения со стороны мелких производителей оказали давление на цены. Средний уровень цен в рознице в настоящее время в Украине составляет на птицу (тушки куриные) - 57,42 грн/кг, свинина - 115,94 грн/кг, говядина - 137,28 грн/кг», - говорится в сообщении.

Как отмечается, переработчики в связи со снижением продаж и отменой заказов на свинину были вынуждены отказываться от части предварительно забронированных партий живка. Так же, в связи с закрытием продовольственных рынков, которые были для мелких производителей основным направлением сбыта, они заметно увеличили предложение свинины для переработки. В своё время, большинство мясопереработчиков пока сомневается в том, что реализация свинины и продуктов из нее улучшится накануне Пасхи из-за продолжения карантина и усиления мер по дистанцированию. Поэтому мясокомбинаты, которые имели запасы мороженой продукции сейчас активно их используют и, соответственно, сокращают объемы заготовки свинины. В связи с этим закупщики ожидают, что нисходящее движение цен может продолжится даже и до Пасхи.

По информации экспертов УкрАгроКонсалт, во время карантина отмечается рост спроса на мясо птицы, особенно на фасованную продукцию. При этом крупнейшие производители не спекулировали на ценах и не завышали их, несмотря на спрос.

В целом, аналитики считают, что в предпасхальный период предпосылок для значительных ценовых колебаний на мясо и мясопродукты в ритейле не будет.

Как сообщал Укринформ, УкрАгроКонсалт по поводу еще одного пасхального продукта, куриных яиц сообщил, что благодаря снижению экспорта на 20% в связи с карантинными мероприятиями связанными с коронавирусом COVID-19, дефицита яиц в Украине не будет. Более того, цены на яйца куриные cнизились на 20%, по сравнению с прошлым годом.

Так же, по мнению экспертов УкрАгроконсалт, цены на еще один пасхальный продукт, пшеничную муку вырастут до 9 тыс. гривень за тонну из-за увеличения потребительского спроса.