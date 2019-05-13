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Бензин А-95 в Киевской области продают по 27,69-31,99 гривни
09:31 13.05.2019 |
Средняя цена на бензин марки А-95 на автозаправках в Киеве и области по состоянию на 8 часов утра 13 мая составляет 29,84 гривни за литр.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные ресурса Vseazs.com.
На Киевщине самый дешевый бензин марки А-95 сегодня утром можно приобрести на АЗС "БРСМ-Нафта" по цене 27,69 грн за литр.
На автозаправках MANGO литр бензина А-95 предлагают по 27,79 грн.
Сеть АЗС "Люксвен" продает бензин марки А-95 по 27,89 грн за литр.
На АЗС "Золотий Гепард" и "Формула" литр бензина А-95 стоит 27,95 грн.
На АЗС SUN OIL бензин А-95 можно приобрести по 27,99 грн за литр.
На АЗС Chipo литр бензина марки А-95 предлагают по 28,09 грн.
Сеть АЗС "Маркет" продает литр бензина А-95 по 28,48 грн.
На АЗС "Авантаж 7" бензин А-95 стоит 28,95 грн за литр.
На автозаправках UPG продают бензин марки А-95 по 29,40 грн за литр.
На АЗС ANP, "Авіас" и "Народна" предлагают бензин А-95 по 29,95 грн за литр.
На АЗС "КЛО" бензин марки А-95 продают по 29,99 грн за литр.
На АЗС "Авіас плюс" и "Укрнафта" бензин А-95 стоит 30,00 грн за литр.
На АЗС "АМІС" бензин марки А-95 можно приобрести по 30,29 грн за литр.
Сеть АЗС Glusco предлагает литр бензина А-95 по 30,35 грн.
На автозаправках Shell бензин А-95 стоит 31,89 грн за литр.
Самый дорогой бензин А-95 сегодня предлагают на АЗС Socar, WOG и OKKO - по 31,99 грн за литр.
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