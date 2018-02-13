Бензин и ДТ продолжают дешеветь в рознице 13 февраля

С 12 по 13 февраля ряд сетей АЗС снизили цены топлива в пределах 50 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, AMIC снизила цены на все виды топлива на 50 коп./л. В сети «Параллель» топливо подешевело на 33 коп./л. Столичная KLO на 20 коп./л снизила цену на премиальный вид А-95.

Тернопольская сеть «Олас» на 1 грн/л снизила цену на бензин А-95, на 90 коп./л - на А-92, и на 20 коп./л - на ДТ. Кировоградская «Рур Групп» опустила цены на все топливо на 50 коп./л, в луганской сети «Автопорт» бензины подешевели на 50 коп./л, а ДТ - на 80 коп./л., одесская сеть «Катрал» опустила цены на бензин и ДТ на 10 коп./л.

Средние цены по стране 13 февраля снизились на 6-7 коп./л.

Ранее директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн прогнозировал, что средняя цена топлива может снизиться на 50-70 коп./л во второй декаде февраля.

«По нашим расчетам, во второй декаде февраля розничная стоимость бензина А-95 может снизиться на 70 коп. /л - до средних значений 29,75 грн/л. Стоимость дизтоплива может снизиться до 27,50 грн/л. При условии, что текущие уровни котировок и курсов валют зафиксируются до конца февраля, себестоимость топлива снизится еще на 50 коп./л», - отметил эксперт.

Напомним, на фоне роста мировых цен на нефть и снижения курса гривны дизельное топливо и бензины в Украине начали дорожать с сентября 2017 г. Всего с 7 сентября по 31 января 2018 г. средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 5,80 грн/л, А-95 - на 5,80 грн/л, А95+ - на 5,87 грн/л, а ДТ прибавило 6,31 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 13/12 февраля 2018 г., грн/л: