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Бензин и ДТ продолжают дешеветь в рознице 13 февраля
12:08 13.02.2018 |
С 12 по 13 февраля ряд сетей АЗС снизили цены топлива в пределах 50 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
В частности, AMIC снизила цены на все виды топлива на 50 коп./л. В сети «Параллель» топливо подешевело на 33 коп./л. Столичная KLO на 20 коп./л снизила цену на премиальный вид А-95.
Тернопольская сеть «Олас» на 1 грн/л снизила цену на бензин А-95, на 90 коп./л - на А-92, и на 20 коп./л - на ДТ. Кировоградская «Рур Групп» опустила цены на все топливо на 50 коп./л, в луганской сети «Автопорт» бензины подешевели на 50 коп./л, а ДТ - на 80 коп./л., одесская сеть «Катрал» опустила цены на бензин и ДТ на 10 коп./л.
Средние цены по стране 13 февраля снизились на 6-7 коп./л.
Ранее директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн прогнозировал, что средняя цена топлива может снизиться на 50-70 коп./л во второй декаде февраля.
«По нашим расчетам, во второй декаде февраля розничная стоимость бензина А-95 может снизиться на 70 коп. /л - до средних значений 29,75 грн/л. Стоимость дизтоплива может снизиться до 27,50 грн/л. При условии, что текущие уровни котировок и курсов валют зафиксируются до конца февраля, себестоимость топлива снизится еще на 50 коп./л», - отметил эксперт.
Напомним, на фоне роста мировых цен на нефть и снижения курса гривны дизельное топливо и бензины в Украине начали дорожать с сентября 2017 г. Всего с 7 сентября по 31 января 2018 г. средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 5,80 грн/л, А-95 - на 5,80 грн/л, А95+ - на 5,87 грн/л, а ДТ прибавило 6,31 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 13/12 февраля 2018 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
13 фев
|
+/-
|
13 фев
|
+/-
|
13 фев
|
+/-
|
13 фев
|
+/-
|
AMIC
|
29,99
|
-0,50
|
30,99
|
-0,50
|
31,99
|
-0,50
|
28,49
|
-0,50
|
Shell
|
31,05
|
-0,02
|
32,05
|
-0,02
|
34,38
|
-0,02
|
29,44
|
-0,02
|
SOCAR
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
SUN OIL
|
28,40
|
0,00
|
29,40
|
0,00
|
30,40
|
0,00
|
27,40
|
0,00
|
UPG
|
28,50
|
0,00
|
29,50
|
0,00
|
32,30
|
0,00
|
26,90
|
0,00
|
WOG
|
31,45
|
0,00
|
32,45
|
0,00
|
33,45
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
Автотранс
|
28,58
|
0,00
|
29,09
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
27,48
|
0,00
|
Параллель
|
30,32
|
-0,33
|
31,32
|
-0,33
|
31,92
|
-0,33
|
28,82
|
-0,33
|
Авиас
|
28,45
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
27,53
|
0,00
|
28,03
|
0,00
|
29,03
|
0,00
|
26,57
|
0,00
|
KLO
|
29,69
|
0,00
|
30,69
|
0,00
|
32,29
|
-0,20
|
28,29
|
0,00
|
Marshal
|
28,20
|
0,00
|
28,70
|
0,00
|
x
|
x
|
26,70
|
0,00
|
Glusco
|
29,75
|
0,00
|
30,75
|
0,00
|
31,75
|
0,00
|
28,25
|
0,00
|
Надежда
|
28,59
|
0,00
|
29,08
|
0,00
|
29,58
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
Олас
|
28,40
|
-0,10
|
29,00
|
-0,90
|
29,90
|
-1,00
|
26,80
|
-0,20
|
ОККО
|
31,49
|
0,00
|
32,49
|
0,00
|
33,49
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Рур груп
|
29,39
|
-0,50
|
30,09
|
-0,50
|
x
|
x
|
27,59
|
-0,50
|
Катрал
|
28,59
|
-0,10
|
29,57
|
-0,10
|
29,59
|
-0,10
|
27,07
|
-0,10
|
Укрнафта
|
28,50
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
29,50
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
ZOG
|
28,90
|
0,00
|
29,40
|
0,00
|
29,90
|
0,00
|
27,40
|
0,00
|
Mango
|
27,99
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
27,74
|
0,00
|
Автопорт
|
30,50
|
-0,50
|
31,50
|
-0,50
|
32,00
|
-0,50
|
29,00
|
-0,80
|
Средняя цена в Украине:
|
29,44
|
-0,06
|
30,19
|
-0,06
|
31,32
|
-0,07
|
28,01
|
-0,06
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