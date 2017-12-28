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Стоимость нефти растет 28 декабря на оценке API по снижению запасов
08:05 28.12.2017 |
Мировые цены на нефть в четверг утром поднимаются, инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы сырья в США за прошедшую неделю снизились значительнее ожидаемой оценки, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.16 EET стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,14%, до 66,08 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,2%, до 59,76 доллара за баррель.
Согласно сообщению API, запасы нефти в США за неделю по 22 декабря уменьшились на 6 миллионов баррелей, до 430,5 миллиона баррелей. Прогноз предполагал снижение показателя только на 3,97 миллиона баррелей, до 432,53 миллиона баррелей.
Запасы бензина, по мнению API, выросли при этом на 3,1 миллиона баррелей, дистиллятов - на 2,8 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) упали на 1,3 миллиона баррелей. Поздне в четверг инвесторы ожидают данные по запасам от Минэнерго США.
Трейдеры продолжают оценивать новости по ремонту трубопровода Forties в Северном море, который был закрыт на ремонт 11 декабря в связи с поломкой. Как сообщило в четверг агентство Рейтер, ссылаясь на источники, Forties работает на половину своей мощности после проведения ремонтных работ.
В понедельник Ineos сообщила, что ремонтные работы трубопровода Forties технически завершены, и сейчас проводятся испытания трубы под давлением. Компания добавила, что ожидает, что трубопровод и терминал Kinneil постепенно вернутся к нормальной мощности в начале 2018 года.
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