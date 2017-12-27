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Доходы банков Украины в январе-ноябре 2017г сократились на 2,7%
11:41 27.12.2017 |
Доходы украинских банков, без учета неплатежеспособных, по итогам января-ноября 2017 года составили 161,584 млрд грн, что на 2,74% меньше, чем за аналогичный период 2016 года, соответствующие данные приведены на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).
Количество банков за период с 1 декабря 2016 года по 1 декабря 2017 года сократилось до 86 с 98 финучрежедний. В то же время активы банков за этот период возросли на 1,53% - до 1 трлн 282,748 млрд грн, а общие активы (не скорректированы на резервы по активным операциям) - на 10,42%, до 1,756 трлн грн.
Нацбанк уточняет, что процентные доходы банков за 11 месяцев снизились на 11,28% - до 111,961 млрд грн, тогда как кредитный портфель с 1 ноября 2016 года по 1 ноября 2017 года возрос на 1,87% - до 1,007 трлн грн.
Сократились также прочие операционные доходы - на 31,17%, до 5,721 млрд грн, прочие доходы - в 2,76 раза, до 1,08 млрд грн.
Комиссионные доходы возросли на 22,84% - до 35,812 млрд грн, доходы от торговых операций составили 6,018 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2016 года был зафиксирован убыток в сумме 2,08 млрд грн.
Кроме того, банки в январе-ноябре 2017 года получили 992 млн грн дохода в результате расформирования резервов, тогда как за аналогичный период 2016 года - 1,582 млрд грн.
Расходы банковской системы за 11 месяцев 2017 года составили 159,758 млрд грн, что на 13,66% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.
Процентные расходы сократились на 22,03% - до 65,177 млрд грн, при том, что общий объем депонированных средств, включая срочные вклады других банков, возрос на 0,9% - до 895,264 млрд грн.
В отчетном периоде снизились также прочие операционные расходы - на 14,98%, до 8,328 млрд грн и отчисления в резервы - на 30,48%, до 32,408 млрд грн.
Комиссионные расходы возросли на 34,33% - до 8,699 млрд грн, общие административные расходы - на 14,04%, до 40,109 млрд грн, прочие расходы - на 16,59%, до 2,136 млрд грн.
После вычета налогов чистая прибыль украинских банков в январе-ноябре 2017 года составила 1,826 млрд грн, тогда как в январе-ноябре 2016 года был зафиксирован убыток на уровне 18,884 млрд грн.
Нацбанк также сообщает, что норматив достаточности регулятивного капитала (Н2) украинских банков в ноябре вырос на 32 базисных пункта (б.п.) и на 1 декабря составил 15,35% при нормативном требовании не менее 10%.
Норматив мгновенной ликвидности (Н4) за месяц снизился на 79 б.п. - до 45,61% при нормативном требовании не менее 20%, норматив текущей ликвидности (Н5) вырос на 2,12 процентных пункта (п.п.) - до 106,67% при нормативном требовании не менее 40%, норматив краткосрочной ликвидности (Н6) - на 67 б.п., до 96,52% при нормативном требовании не менее 60%.
Среди показателей рисковости деятельности норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7), предельное значение которого ограничено 25%, повысился на 3 б.п. - до 20,61%, норматив больших кредитных рисков (Н8) снизился до 232,12% с 239,95% при нормативном требовании не более 8-кратного размера регулятивного капитала, норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9) снизился до 20,05% с 20,23% при нормативном требовании не более 25%.
По состоянию на 1 декабря 2017 года в Украине действовало 86 банков, в том числе 38 с иностранным капиталом, из них 18 - со 100% иностранным капиталом.
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