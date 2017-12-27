Цены на бензины и дизтопливо продолжают расти 26 декабря

С 22 по 26 декабря розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка

В частности, на станциях сети Shell все виды топлив подорожали на 8-13 коп./л: А-92 - до 28,57 грн/л, А-95 - до 29,57 грн/л, А-95+ - до 31,86 грн/л, ДТ - до 27,32 грн/л. На 20-30 коп./л подорожали бензины и ДТ в сети KLO.

Сети Marshal, «Фактор», «Катрал» и Luxwen повысили цены на 0,5-0,50 грн/л.

В «А-95» отметили, что 26 декабря средняя стоимость бензинов марки А-92 и А-95 выросла на 1 коп./л - до 27,48 грн/л и 28,22 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ и ДТ также подорожали на 1 коп./л - до 29,37 грн/л и 26,00 грн/л.

Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего с 7 сентября по 26 декабря средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 3,57 грн/л, А-95 - на 3,58 грн/л, А95+ - на 3,57 грн/л, а ДТ прибавило 5 грн/л.

На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 4,5-5 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 26 декабря/22 декабря 2017 г., грн/л: