Цены на бензин и дизтопливо 22 декабря выросли на 3-4 коп./л

С 21 по 22 декабря средние розничные цены на бензины и дизельное топливо увеличились 3-4 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, на АЗС «Олас» бензины А-95 и А-95+ подорожали на 70 коп./л - до 27,90 грн/л и 28,90 грн/л, соответственно. А-92 в этой сети поднялся на 40 коп./л - до 26,90 грн/л, а дизтопливо - на 20 коп./л, до 25,30 грн/л.

На станциях сети AMIC бензин А-92 и дизтопливо подорожали на 30 коп./л - до 28,28 грн/л и 26,75 грн/л, соответственно. А-95 в этой сети подорожал на 29 коп./л - до 29,69 грн/л, А-95+ - на 28 коп./л, до 30,23 грн/л.

На Shell А-92 и А-95 выросли в цен на 19 коп./л - 28,47 грн/л и 29,47 грн/л, соответственно. Дизтопливо у Shell подорожало на 26 коп./л - до 27,19 грн/л. А-95+ подрос на 20 коп./л - до 31,78 грн/л.

Сети KLO, «Автотранс» и «Маркет» подняли цены на отдельные виды топлив на 5-50 коп./л.

В «А-95» отметили, что средняя стоимость бензинов марки А-92, А-95 и дизтоплива выросла на 3 коп./л - до 27,47 грн/л и 28,21 грн/л и 25,99 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ подорожал на 4 коп./л - до 29,37 грн/л.

Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего с 7 сентября по 22 декабря средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 3,56 грн/л, А-95 - на 3,57 грн/л, А95+ - на 3,56 грн/л, а ДТ прибавило 4,99 грн/л.

На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 3,5-4 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 22 декабря/21 декабря 2017 г., грн/л: