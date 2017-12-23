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Цены на бензин и дизтопливо 22 декабря выросли на 3-4 коп./л
12:05 22.12.2017 |
С 21 по 22 декабря средние розничные цены на бензины и дизельное топливо увеличились 3-4 коп./л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, на АЗС «Олас» бензины А-95 и А-95+ подорожали на 70 коп./л - до 27,90 грн/л и 28,90 грн/л, соответственно. А-92 в этой сети поднялся на 40 коп./л - до 26,90 грн/л, а дизтопливо - на 20 коп./л, до 25,30 грн/л.
На станциях сети AMIC бензин А-92 и дизтопливо подорожали на 30 коп./л - до 28,28 грн/л и 26,75 грн/л, соответственно. А-95 в этой сети подорожал на 29 коп./л - до 29,69 грн/л, А-95+ - на 28 коп./л, до 30,23 грн/л.
На Shell А-92 и А-95 выросли в цен на 19 коп./л - 28,47 грн/л и 29,47 грн/л, соответственно. Дизтопливо у Shell подорожало на 26 коп./л - до 27,19 грн/л. А-95+ подрос на 20 коп./л - до 31,78 грн/л.
Сети KLO, «Автотранс» и «Маркет» подняли цены на отдельные виды топлив на 5-50 коп./л.
В «А-95» отметили, что средняя стоимость бензинов марки А-92, А-95 и дизтоплива выросла на 3 коп./л - до 27,47 грн/л и 28,21 грн/л и 25,99 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ подорожал на 4 коп./л - до 29,37 грн/л.
Напомним, дизельное топливо и бензины начали дорожать с 7 сентября. Всего с 7 сентября по 22 декабря средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 3,56 грн/л, А-95 - на 3,57 грн/л, А95+ - на 3,56 грн/л, а ДТ прибавило 4,99 грн/л.
На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 3,5-4 грн/л.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 22 декабря/21 декабря 2017 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92, грн/л
|
А-95, грн/л
|
А-95+, грн/л
|
ДТ, грн/л
|
22 дек.
|
+/-
|
22 дек.
|
+/-
|
22 дек.
|
+/-
|
22 дек.
|
+/-
|
AMIC
|
28,28
|
0,30
|
29,26
|
0,29
|
30,23
|
0,28
|
26,75
|
0,30
|
Shell
|
28,47
|
0,19
|
29,47
|
0,19
|
31,78
|
0,20
|
27,19
|
0,26
|
SOCAR
|
29,49
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
SUN OIL
|
26,40
|
0,00
|
27,40
|
0,00
|
28,40
|
0,00
|
25,40
|
0,00
|
UPG
|
26,90
|
0,00
|
27,90
|
0,00
|
30,70
|
0,00
|
24,83
|
0,00
|
WOG
|
29,49
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
Автотранс
|
26,68
|
0,00
|
27,19
|
0,05
|
28,99
|
0,00
|
25,68
|
0,05
|
Параллель
|
28,32
|
0,00
|
29,32
|
0,00
|
30,12
|
0,00
|
26,82
|
0,00
|
Авиас
|
26,45
|
0,00
|
26,95
|
0,00
|
27,45
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,17
|
0,00
|
26,68
|
0,00
|
27,59
|
0,00
|
23,94
|
0,00
|
KLO
|
27,09
|
0,20
|
27,59
|
0,20
|
30,09
|
0,10
|
26,59
|
0,10
|
Marshal
|
25,17
|
0,00
|
25,70
|
0,00
|
x
|
x
|
23,83
|
0,00
|
Glusco
|
27,85
|
0,00
|
28,85
|
0,00
|
29,85
|
0,00
|
26,35
|
0,00
|
Надежда
|
26,64
|
0,00
|
27,18
|
0,00
|
27,68
|
0,00
|
25,69
|
0,00
|
Овис
|
27,90
|
0,00
|
28,44
|
0,00
|
30,42
|
0,00
|
24,42
|
0,00
|
ОККО
|
29,49
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
Маркет
|
26,31
|
0,00
|
26,85
|
0,24
|
x
|
x
|
24,81
|
0,50
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
26,52
|
0,00
|
27,06
|
0,00
|
27,90
|
0,00
|
24,96
|
0,00
|
Укрнафта
|
26,50
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
27,50
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
ZOG
|
26,90
|
0,00
|
27,40
|
0,00
|
27,90
|
0,00
|
25,40
|
0,00
|
Олас
|
26,90
|
0,40
|
27,90
|
0,70
|
28,90
|
0,70
|
25,30
|
0,20
|
Jazz Oil
|
25,49
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
x
|
x
|
23,89
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
27,47
|
0,03
|
28,21
|
0,03
|
29,37
|
0,04
|
25,99
|
0,03
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