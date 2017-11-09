Приват 9 ноября повысил цены на бензин и дизтопливо на 50 коп/л

С 8 по 9 ноября крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» подняла цены на бензин и дизельное топливо на 50 коп/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, в сети «Авиас» бензин марки А-92 подорожал до 25,95 грн/л, А-95 - до 26,50 грн/л, А-95+ - до 27,00 грн/л, а дизтопливо - до 24,50 грн/л.

На станциях «Укрнафты» цены на бензин А-92 выросли до 26,00 грн/л, А-95 - до 26,50 грн/л, А-95+ - до 26,95 грн/л, дизтопливо - до 24,50 грн/л. На 40 коп/л подорожали все виды топлива в сети UPG.

Кроме того, на 3-50 коп./л цены на дизтопливо и бензины подорожали в сетях «БРСМ-Нафта», «Катрал», Mango и «Олас».

В «А-95» отметили, что средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 по состоянию на четверг выросла на 22 коп./л, до 26,53 грн/л и 27,26 грн/л, соответственно. Цена бензина А-95+ выросла на 18 коп./л - до 28,34 грн/л, а дизтопливо подорожало до 25,10 грн/л (+22 коп./л).

Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября. Тогда цены выросли в среднем на 10 коп./л. Всего с 7 сентября по 9 ноября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 2,75 грн/л, А-95 - на 2,68 грн/л, А95+ - на 2,64 грн/л, а ДТ прибавило 3,20 грн./л.

На заправках верхнего и нижнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 2-2,5 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 9/8 ноября 2017 г., грн/л: