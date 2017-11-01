Миру грозит тотальный дефицит золота

В последние годы, особенно после мирового кризиса 2008-2009 гг., все стали забывать про золото. Между тем, новых месторождений открывают все меньше, и это может грозить дефицитом поставок и ростом цен в будущем.

Пьер Лассон, соучредитель и председатель Franko-Nevada, в интервью немецкому финансовому изданию Finanz und Wirtschaft заявил, что сейчас наблюдается ощутимое снижение количества крупных месторождений золота. Легендарные золотые прииски, такие как Witwatersrand в Южной Африке, Carlin Trend в Неваде и Super Pit в Австралии, приближаются к завершению своих жизненных циклов и вскоре вполне могут уйти в прошлое.

В среднесрочной и долгосрочной перспективах это может привести к дисбалансу спроса и предложения, а в конечном итоге оказать сильное давление на цену золота.

В конце ХХ века в каждом десятилетии было обнаружено хотя бы одно месторождение с объемом добычи 50 млн унций, по крайней мере 10 месторождений объемом добычи 30 млн унций и еще больше месторождений объемом от 5 млн до 10 млн унций. Но если проследить ситуацию за последние 15 лет, нельзя обнаружить месторождения с объемом добычи 50 млн и 30 млн унций и крайне мало месторождений объемом 15 млн унций.

Сегодня открыто мало новых крупных месторождений, главным образом потому, что компаниям пришлось сократить бюджет геологоразведочных работ в ответ на снижение цен на золото. Ранее в этом году S&P Global Market Intelligence сообщило, что общий бюджет на разведку компаний, занимающихся добычей цветных металлов, сокращался четвертый год подряд в 2016 г.

Бюджеты упали до $6,9 млрд, что является самым низким показателем за 11 лет. Несмотря на то что в этом году наблюдается рост расходов, они по-прежнему значительно отстают от пика 2012 г.

И поскольку для разработки нового месторождения требуется в среднем 7 лет, прежде чем можно будет начать производство, добыча может снизиться еще быстрее в предстоящие годы.

"На самом деле не имеет значения, какова будет цена на золото в ближайшие несколько лет. Производство продолжается, и это означает, что повышение цен на золото может быть очень интенсивным", - заявил Лассон.

Другими факторами, способствующими снижению, являются более жесткие правила и более высокие издержки производства. В отличие от нефтяной промышленности, здесь еще не изобретен метод фрекинга, который позволит добывать золото из труднодоступных районов, хотя Barrick, крупнейший в мире производитель по объему продукции, проводил эксперименты в своем проекте Cortez в Неваде.

В прошлом году эксперты выдвинули предположение, что еще один фактор, который мог бы сократить разработку новых месторождений, заключается в том, что добыча производится на неглубоких уровнях. Сейчас исследователи вынуждены копать глубже и работать в более экстремальных условиях, чтобы обнаружить экономически жизнеспособные месторождения.

Взгляните, насколько резко снизился годовой объем производства в Южной Африке, некогда крупнейшей в мире стране, добывающей золото. В 1880-х гг. было обнаружено золото в Witwatersrand в Южной Африке, где располагалось более 40% от общего объема золота, добытого за всю историю человечества. Это превратило Йоханнесбург в один из крупнейших в мире городов. Сегодня экономика Южной Африки является самой стабильной в Африке к югу от Сахары благодаря желтому металлу.

В 1970 г. было добыто более 1 тыс. метрических тонн - невероятно большой объем. С тех пор производство неуклонно падает. На пике производства в Южной Африке в 2016 г. было добыто всего 167,1 тонны - падение на 83% с пика 1970 г. Между тем, золотодобытчики в пресловутой шахте Mponeng, и так самой глубокой в мире, глубина которой достигает 2,5 мили, продолжают все больше погружаться в недра земли.

Австралию ждет аналогичный спад в течение следующих 40 лет. Первое исследование, проведенное MinEx Consulting и выпущенное в этом месяце, показывает, что в Австралии производство золота достигнет значительного снижения начиная с настоящего момента и вплоть до 2057 г. К тому времени все, кроме 4 из 71 действующих в настоящее время месторождений в стране, будут исчерпаны. Большинство из них закроются в ближайшие пару десятилетий.

Любое дополнительное производство будет зависеть от успеха в разведке, проводить которую все труднее, если компании не будут инвестировать в разведку и если австралийское правительство не ослабит правила в области добычи.

По оценкам MinEx, "чтобы австралийская золотодобывающая промышленность могла поддерживать производство на нынешнем уровне в долгосрочной перспективе, потребуется либо увеличить вдвое сумму, потраченную на разведку, либо удвоить эффективность разведочных работ".

Справедливости ради стоит отметить, крупные месторождения не исчезли полностью. Еще в марте сообщалось, что Shandong Gold Group, второй по величине производитель Китая, обнаружила месторождение в Восточном Китае, в котором содержалось от 380 тонн до 550 тонн желтого металла. Если это так, это будет крупнейшее месторождение в стране, срок эксплуатации которого составит 40 лет после начала операций.

Кроме того, в этом месяце Kitco сообщает, что Seabridge Gold в Торонто обнаружил крупное месторождение золота в Британской Колумбии. Открытие было сделано после отступления ледника. По имеющимся оценкам, оно содержит колоссальные 780 метрических тонн.

"Нет сомнений в том, что по мере таяния ледников будет открываться больше возможностей для разведки, и в этой части мира можно будет сделать больше открытий", - заявил Kitco гендиректор Seabridge Руди Фронк. Компания уже получила разрешение начать добычу.

Как уже было заявлено ранее, расходы на разведку значительно выросли. По данным S&P Global Market Intelligence, они увеличились за 12 месяцев по состоянию на сентябрь впервые с 2012 г. Бюджеты подскочили на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $7,95 млрд. За этот период на разведку золотодобывающие компании потратили около $4 млрд, что составляет примерно половину стоимости всех бюджетов на добычу цветных металлов.

Но поскольку исследование становится более дорогостоящим по причинам, рассмотренным ранее, старшие производители могут решить вместо этого приобрести более мелкие фирмы с проверенными, прибыльными проектами.

Это может представлять большую ценность для инвесторов, поэтому стоит следить за "юниорами", которые являются целью для поглощения. Например, в австралийской горнодобывающей промышленности отмечен некоторый рост сделок в этом году по сравнению с прошлым согласно сентябрьскому отчету BDO. В прошлом году Goldcorp заключила сделку по приобретению юниора Kaminak Gold в Ванкувере, а в мае этого года El Dorado объявила о приобретении Integra Gold за $590 млн.

Лассон также считает, что золото в портфеле инвесторов должно составлять 5-10%.