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Инфляция обычно поддерживает цены на золото, но оказывает давление на доходность казначейских облигаций.
15:12 12.09.2017 |
Цены на золото в последние несколько дней снизились, но остались в районе годового максимума. Между тем доходность 10-летних казначейских облигаций США в конце прошлой недели достигла годового минимума. Такие одновременные тренды необычны. Чаще всего золото дорожает, когда инвесторы беспокоятся по поводу инфляции. При снижении инфляции растет доходность гособлигаций, сообщает Dow Jones cо ссылкой на статью в The Wall Street Journal.
Одним из возможных факторов роста золота является его роль в качестве актива-убежища во времена геополитической напряженности. Однако опасения инвесторов кажутся преувеличенными: хотя напряженность вокруг Северной Кореи выросла, полноценный военный конфликт по-прежнему маловероятен. По оценкам Джеффа Карри из Goldman Sachs, доля опасений относительно северокорейской угрозы в росте цен на золото составляет около 15%. С середины июля золото подорожало на 10%.
Однако наиболее вероятно, что инвесторы на рынке золота стали более чувствительными к признакам мирового инфляционного давления.
Конечно, большинство аналитиков ожидает слабого августовского показателя инфляции в США, который выйдет в четверг, а также по-прежнему вялого роста заработных плат. Но есть ряд причин ожидать устойчивого или даже резкого роста цен в США в следующие 12 месяцев. Наиболее очевидной причиной является ослабление доллара США в этом году уже на 10%, что поддержало цены всех сырьевых товаров, включая золото.
Еще один важный фактор связан с Китаем. Этим летом китайская валюта резко укрепилась, увеличивая стоимость китайских товаров для зарубежных потребителей. Между тем инфляция также остается устойчиво высокой, отчасти ввиду действий китайских властей по сокращению избыточных сталелитейных, алюминиевых и еще некоторых производственных мощностей.
Более сильный юань и более дорогостоящая китайская продукция очень беспокоят иностранных покупателей китайских товаров.
И все же дальнейший резкий рост инфляции представляется маловероятным. Китайские власти начинают сигнализировать о своем неудовольствии относительно темпов укрепления юаня, и на выходных Народный банк Китая ослабил действующие уже два года ограничения по открытиям коротких позиций по юаню. Кроме того, более медленные темпы роста на рынке недвижимости, который потребляет целый ряд металлов, также могут оказать давление на рынки в последние месяцы 2017 года.
Тем не менее, именно нестабильная ситуация на рынке казначейских облигаций в последние дни указывает на важность того, что не стоит недооценивать шансы на рост цен на золото. На этот раз участники рынка золота, возможно, будут отслеживать инфляцию особенно внимательно.
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