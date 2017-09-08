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Новые еврооблигации Украины могут быть размещены под 7,3-7,5% на $2,5 млрд, - Dragon Capital
Инвестиционная компания Dragon Capital считает, что новые еврооблигации Украины могут быть размещены под 7,3-7,5% годовых на общую сумму 2,5 млрд долларов.
Об этом говорится в комментарии компании, передают Українські Новини.
"Новые еврооблигации со сроками погашения от 10 до 15 лет могут быть размещены с купоном 7,3-7,5%, что ниже процентной ставки по находящимся в обращении бумагам (7,75%). По нашим оценкам, общий объем выпуска может составить $2,5 млрд, а чистый объем (после вычета затрат на выкуп) - около $1,0 млрд", - сообщила главный экономист Dragon Capital Елена Белан.
По ее мнению, объявленное предложение выкупить свои еврооблигации за счет нового выпуска позволит Украине продлить средний срок погашения бондов, находящихся в обращении, а также уменьшить нагрузку долговых выплат в 2019 году и в меньшей мере в 2020 году.
"На сегодняшний момент выплаты по обслуживанию внешнего долга достигнут пика $7,5 млрд в 2019 году (включая квази-суверенные еврооблигации) и останутся на довольно высоком уровне $6,1 млрд в 2020 году. Для правительства более важной задачей является снижение нагрузки в 2019 году, когда избирательный цикл достигнет пика и возможности по привлечению финансирования существенно снизятся", - отметила экономист.
Белан не исключает, что квази-суверенные эмитенты, в первую очередь государственные банки, последуют примеру суверена и предложат удлинить срок погашения своих еврооблигаций, которые также частично погашаются в 2019 году.
В таком случае объем выплат внешнего долга в 2019 году может сократиться до более умеренных 5,1-6,0 млрд долларов.
После объявления условий выкупа суверенные еврооблигации резко выросли в цене, а доходность 10-летних бумаг снизилась до рекордно низких 7,13%.
Как сообщали Українські Новини, Украина с 11 сентября проведет ряд встреч с инвесторами относительно выпуска новых еврооблигаций.
В частности, 11-12 сентября запланированы встречи в Лондоне, 13 сентября - в Нью-Йорке, 14 сентября - в Бостоне.
После встреч Украина выпустит облигации внешнего государственного займа.
Организаторами встреч выступают BNP Paribas, J.P. Morgan и Goldman Sachs.
Министерство финансов на сайте Ирландской фондовой биржи (ISE) вечером 7 сентября объявило о готовности выкупить еврооблигации со сроком обращения до 2019 и 2020 годов за счет выпуска новых ценных бумаг.
В рамках оферты министерство готово выкупить все находящиеся в обращении еврооблигации-2019.
Максимальный объем выкупа евробондов-2020 ограничен суммой 1,5 млрд долларов за вычетом одобренных заявок по выкупу еврооблигаций-2019.
Общий объем находящихся в обращении еврооблигаций-2019 составляет 1,822 млрд долларов, еврооблигаций-2020 - 1,78 млрд долларов.
Цена выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 году установлена на уровне 106% номинала, в 2020 году - 106,75% номинала.
Срок предложения истекает 15 сентября 2017 года в 22:00 по лондонскому времени.
В то же время дата и время могут быть изменены.
Предполагается, что финальный расчет с инвесторами будет осуществлен до 27 сентября 2017 года.
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