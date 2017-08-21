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Доллар дорожает к иене 21 августа в рамках коррекции после удешевления в пятницу
08:15 21.08.2017 |
Доллар слабо дорожает к иене в понедельник утром после удешевления в пятницу, которое было вызвано геополитической напряженностью из-за новостей из Испании и сомнениях инвесторов относительно экономической политики президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.34 EET курс доллара к иене рос до 109,22 иены за доллар со 109,21 иены на прошлых торгах, курс евро к доллару опускался до 1,1758 доллара за евро с 1,1761 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,02%, до 93,45 пункта.
В пятницу американская валюта дешевела к ряду мировых валют, в том числе иене, поскольку события в Испании вызвали обеспокоенность на рынке. На прошлой неделе, в четверг днем, фургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали.
Ответственность за теракты в Барселоне и Камбрильсе взяла на себя террористическая организация "Исламское Государство" (запрещена в России). Данные события привели к удешевлению доллара к мировым валютам.
Кроме того, трейдеры выражали сомнения относительно того, сможет ли Трамп реализовать налоговую реформу и другие экономические меры, которые он обещал исполнить ранее.
В пятницу также стало известно о решении Трампа снять с должности советника по стратегическим вопросам Стивена Бэннона, о чем писала газета New York Times со ссылкой на два источника в администрации. Позднее Белый дом подтвердил отставку Бэннона.
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Доллар слабо дорожает к иене в понедельник утром после удешевления в пятницу, которое было вызвано геополитической напряженностью из-за новостей из Испании и сомнениях инвесторов относительно экономической политики президента США Дональда Трампа.
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