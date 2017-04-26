Цена золота снижается 26 апреля вследствие ралли на мировых фондовых площадках

Золото дешевеет в среду вследствие положительной динамики мирового фондового рынка и оттока средств в более рисковые активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.31 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,20 доллара, или на 0,18% - до 1264,90 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро опускалась на 0,08% - до 17,65 доллара за унцию.

Во вторник американский фондовый индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite впервые в истории закрылся выше отметки в 6000 пунктов. Промышленный индекс DJIA и индекс широкого рынка S&P 500 также показали положительную динамику. Кроме того, общеконтинентальный европейский индекс Stoxx Europe 600 закрыл торги вторника на максимальной отметке с августа 2015 года.

Росту индексов способствовала сильная финансовая отчетность компаний. Так, чистая прибыль американской сети ресторанов быстрого питания McDonald's по итогам первого квартала 2017 года выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 1,214 миллиарда долларов.

Трейдеры также продолжали отыгрывать итоги первого тура президентских выборов во Франции, который состоялся в воскресенье. По его итогам основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон набрал 23,75% голосов, лидер партии Национальный фронт" Марин Ле Пен - 21,53%. Макрон и Ле Пен прошли во второй тур, который состоится 7 мая.

Наконец, инвесторы ожидают публикации в среду большого пакета налоговых мер, давно обещанных президентом США Дональдом Трампом. Эти меры должны стимулировать экономический рост, что поднимает оптимизм трейдеров.