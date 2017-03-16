Европейский Союз планирует выделить Украине 600 млн евро в ближайшие недели.

Об этом сообщил глава представительства ЕС в Украине Хью Мингарелли на 13-й ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital в Киеве, передают Українські Новини.

"В последние годы ЕС сделал много для предоставления макрофинансовой помощи Украине. По этой программе Украине уже представлено 3,4 млрд евро. На данный момент проходит второй этап, который позволит выделить 600 млн евро. Шесть недель назад было принято решение о предоставлении средств. На данный момент это решение согласовывается. Ожидается, что 600 млн евро поступят в течение ближайших недель", - сказал он.

По словам Мингарелли, это стало возможным благодаря тому, что правительство внесло в Верховную Раду законопроект об отмене запрета экспорта необработанных лесоматериалов.

Он отметил, что средства финансовая помощь положительно отразится на макроэкономической стабильности.

Как сообщали Українські Новини, ранее ЕС называл отмену моратория на экспорт необработанных лесоматериалов одним из условий для предоставления второго транша макрофинансовой помощи 600 млн евро.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла законопроект, которым на 10 лет запретила экспорт необработанных лесоматериалов: древесных пород (кроме сосны) - с 1 ноября 2015 года, древесных пород сосны - с 1 января 2017 года.

10 февраля президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что Европейская комиссия планирует выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро в ближайшие недели.