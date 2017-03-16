Финансовые новости
- |
- 16.03.17
- |
- 12:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
ЕС планирует выделить Украине €600 млн в ближайшие недели
10:38 16.03.2017 |
Европейский Союз планирует выделить Украине 600 млн евро в ближайшие недели.
Об этом сообщил глава представительства ЕС в Украине Хью Мингарелли на 13-й ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital в Киеве, передают Українські Новини.
"В последние годы ЕС сделал много для предоставления макрофинансовой помощи Украине. По этой программе Украине уже представлено 3,4 млрд евро. На данный момент проходит второй этап, который позволит выделить 600 млн евро. Шесть недель назад было принято решение о предоставлении средств. На данный момент это решение согласовывается. Ожидается, что 600 млн евро поступят в течение ближайших недель", - сказал он.
По словам Мингарелли, это стало возможным благодаря тому, что правительство внесло в Верховную Раду законопроект об отмене запрета экспорта необработанных лесоматериалов.
Он отметил, что средства финансовая помощь положительно отразится на макроэкономической стабильности.
Как сообщали Українські Новини, ранее ЕС называл отмену моратория на экспорт необработанных лесоматериалов одним из условий для предоставления второго транша макрофинансовой помощи 600 млн евро.
9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла законопроект, которым на 10 лет запретила экспорт необработанных лесоматериалов: древесных пород (кроме сосны) - с 1 ноября 2015 года, древесных пород сосны - с 1 января 2017 года.
10 февраля президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что Европейская комиссия планирует выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро в ближайшие недели.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Рада одобрила введение квот на использование украинского языка на ТВ - первое чтение
ТОП-НОВОСТИ
|Чего ждать от остановки торговли с ЛДНР
Если на территории ОРДЛО уже нет предприятий, которые зарегистрированы и уплачивают налоги на подконтрольной территории, что произошло в результате их "национализации", никаких оснований для перемещения товарных партий через линию размежевания уже нет.
|Приазовье в огне. Пошли ли ВСУ в наступление под Верхнешироковским
|Национализация по-народному. Как в ОРДЛО воспевают "отжим"
|Новый постпред США в ООН: "Мы не можем доверять России"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины
|Биржи АТР завершили торги 16 марта ростом на решении ФРС по ставке
|НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 384,6 млрд гривен, банки уменьшили на 83 млн гривен до 279,6 млрд гривен 15 марта
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 15.03.2017
|Остатки средств на корсчетах банков 16.03.2017
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 15.03.2017
|ЕБРР надеется на продолжение работы Гонтаревой главой НБУ
Это интересно
|В Женеве дебютировал предвестник семиместного кроссовера SsangYong
|Гибкий смартфон Samsung появится на рынке не ранее 2018 года
|Toyota привезла в Женеву трехколесный концепт i-TRIL
|Топ-14 самых дорогих небоскребов за последние 20 лет
|Ущерб от использования ботнетов в сфере рекламы в США оценивается в $31 млрд.
По текущим расценкам стоимость бот-трафика составляет 1 цент за визит на сайт. Если оператор ботнета заставит 100 тыс. уникальных компьютеров посетить определенный сайт и сымитировать поведение реальных пользователей, то он сможет заработать порядка $1 тыс.
|Китайцы показали гибридный суперкар с шестью моторами
|ФБР расследует таинственное похищение физических биткойнов