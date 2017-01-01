Стоимость золота в понедельник растет на фоне удешевления американской национальной валюты после укрепления до максимума с декабря 2002 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.46 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 4,70 доллара, или на 0,41% - до 1142,10 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,28% - до 16,17 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,16%, до 102,62 пункта. Ослабление доллара, как правило, положительно влияет на стоимость золота, делая покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

Курс доллара к мировым валютам в понедельник снижается, поскольку инвесторы фиксируют прибыль, полученную в ходе ралли на прошлой неделе. Так, в четверг индекс доллара достиг отметки в 103,56 пункта - максимума с декабря 2002 года.

Подобное укрепление американской валюты было вызвано итогами декабрьского заседания ФРС США. Федрезерв на прошлой неделе впервые в 2016 году повысил базовую процентную ставку - до 0,5-0,75% с 0,25-0,5%. Кроме того, регулятор сообщил, что в 2017 году теперь ожидает три повышения базовой ставки вместо двух, до среднего уровня 1,375% (нынешний средний уровень составляет 0,625%).