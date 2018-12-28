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НБУ впервые обнародовал годовой план инспекционных проверок банков
15:12 28.12.2018 |
Национальный банк начал публикацию на своем официальном веб - сайте годового плана инспекционных проверок банков на 2019 год.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Инспекционные проверки банков осуществляются в соответствии с утвержденным решением правления Национального банка от 22 декабря 2018 года планом, составленным на основании риск-ориентированного подхода.
Риск-ориентированный подход учитывает принадлежность банка к определенной категории с учетом его размера в банковской системе, характера и сложности операций, уровня рисков, присущих его деятельности, а также на основании определенной общей оценки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).
В следующем году Национальный банк продолжит также проводить внеплановые проверки, необходимость которых будет определяться на основании надзорных действий в рамках системы раннего реагирования.
Всего за 2018 год департамент выездных проверок банков НБУ осуществил 25 плановых и 21 внеплановую проверку банков.
В перечень финансовых учреждений, в которых пройдут в 2019 году плановые инспекционные проверки вошел 51 банк.
Как сообщали Українські Новини, в мае Национальный банк изменил требования к планированию инспекционных проверок банков и других лиц, охватываемых его надзорной деятельностью, с учетом установок Европейского банковского органа по организации единой процедуры и методологии процесса надзорных проверок и оценки.
Периодичность проведения инспекционных проверок будет зависеть от величины банка (его значение для системы) и его рисков.
В частности, объекты надзорной деятельности будут проверяться в соответствии с утвержденным правлением НБУ плана инспекционных проверок, составленного на основании риск-ориентированного подхода с учетом проведенной регулятором оценки банков при осуществлении безвыездного банковского надзора.
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