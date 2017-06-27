НБУ предупреждает банки о внешней хакерской атаке неизвестным вирусом

Национальный банк Украины предупредил банки и других участников финансового сектора об осуществляемой во вторник внешней хакерской атаке неизвестным вирусом на несколько украинских банков, а также некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов.

"В результате этих кибератак эти банки испытывают сложности с обслуживанием клиентов и осуществлением банковских операций", - подтвердили в НБУ информацию в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

В Нацбанке отметили, что в настоящее время усилены меры безопасности и противодействия хакерским атакам всех участников финансового рынка.

"Национальный банк уверен, что защита банковской инфраструктуры от мошенничества в киберпространстве организована должным образом, а попытки кибератак на информационные системы банков будут нейтрализованы", - подчеркнули в НБК.

Регулятор добавил, что отслеживает ситуацию и будет сообщать о текущем состоянии киберзащиты банковской системы.

Согласно данным агентства "Интерфакс-Украина", среди пострадавших от действий вируса, в частности, компании "Киевэнерго" и "Укрэнерго", некоторые госбанки.

