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Топливно-энергетический комплекс
НБУ продал 2 февраля банкам депозитные сертификаты на 17 437 млн гривен
10:58 03.02.2017 |
Национальный банк в четверг, 2 февраля, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 17 437 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 12,00% годовых 56 банкам на сумму 7 790 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 14,00% годовых 45 банкам на сумму 9 647 млн гривен.
Как сообщало агентство, НБУ 1 февраля продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 13 337 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В 2016 году Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 2 946,856 млрд гривен, что на 3,4% больше, чем за 2015 год.
В 2015 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 849,2 млрд гривен.
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