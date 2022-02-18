Число умерших в Украине 2021г выросло к 2020г на 15,8%, к 2019г - на 22,9% – Госстат

Число умерших в Украине в 2021 году составило 714,26 тыс., что на 15,8% больше, чем в предыдущем году, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Согласно данным статведомства, число умерших в Украине в декабре-2021 составило 64,26 тыс., что на 5%, или на 3,4 тыс. меньше, чем в декабре-2020.

Как сообщалось, в январе 2021 года число умерших в стране было на 7,7% больше, чем в январе 2020 года, в феврале – на 9%, в марте – на 34,4%, в апреле – на 48,5%. В мае динамика замедлилась до 28,2%, в июне – до 4,3%, после чего в июле-августе она даже стала отрицательной – соответственно 0,9% и 1,1%. Однако в сентябре снова было зафиксировано увеличение числа умерших, правда, совсем небольшое – на 0,1%, тогда как в октябре смертность возросла на 25,8%, а в ноябре – на 38,5%.

По сравнению с доковидным декабрем 2019 года, в декабре этого года умерло на 35,7% больше людей, а в целом за 2021 год (относительно 2019 года) – на 22,9% больше.

В то же время, по данным Госстата, число новорожденных в Украине в декабре-2021 сократилось на 14% по сравнению с декабрем-2020 – до 21,1 тыс., а в целом за 2021 год (относительно 2020 года) оно снизилось на 7,3% – до 272 тыс.

По сравнению с декабрем 2019 года рождаемость в декабре этого года сократилась на 4,2%, а за весь 2021 год (к 2019 году) – на 11,9%.

В целом население Украины на конец 2021 года составило 41 млн 167,3 тыс. чел., что на 421 тыс., или на 1,01% меньше, чем годом ранее, констатирует статслужба. За два года, по ее данным, число жителей страны уменьшилось на 735 тыс., или на 1,75%.