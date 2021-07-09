Долг населения за коммуналку в мае составил 69 миллиардов, – Госстат

В мае 2021 года украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 17,1 млрд грн, что на 5,4 млрд грн или 46,2% больше, чем было начислено за этот период.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В то же время отмечается, что на конец мая задолженность населения по оплате за поставку и распределение газа составила 26 млрд грн, за поставку теплоэнергии и горячей воды - 22,7 млрд грн, за поставку и распределение электроэнергии - 7,3 млрд грн, за водоснабжение и водоотвод - 6,3 млрд грн.

Кроме того, украинцы задолжали за управление многоквартирным домом 5,4 млрд грн, а за услуги по вывозу бытовых отходов - 1,2 млрд грн.

Также в Госстате отметили, что в мае с населением было оформлено 5,2 тыс. договоров о погашении реструктуризованной задолженности на 42,6 млн грн. Сумма внесенных платежей, с учетом долгосрочных договоров, составила 22,2 млн грн.