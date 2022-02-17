Рада со второй попытки уволила главу Фонда госимущества Сенниченко

Верховная Рада со второй попытки уволила главу Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко. Он написал заявление об отставке еще в ноябре, но парламент несколько месяцев не мог его удовлетворить.

27 января за отставку Сенниченко проголосовали только 223 депутата (на три меньше минимально необходимого количества голосов), а сегодня - 318.

"Моя миссия во главе Фонда госимущества сегодня завершилась! Со второй попытки Верховная рада поддержала мое заявление об отставке по собственному желанию", - прокомментировал решение депутатов Сенниченко в Facebook.

Он заявил, что гордится своей работой в фонде и выразил надежду, что реформы там будут продолжаться.