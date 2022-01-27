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Кабмин принял решение для ускорения подготовки предприятий к приватизации
08:52 27.01.2022 |
Кабинет Министров принял решение для ускорения включения объектов госсобственности в перечень подлежащих приватизации.
Как передает Укринформ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграме.
"Правительство утвердило решение об усовершенствовании процедуры включения объектов госсобственности в перечень подлежащих приватизации. Изменения должны ускорить подготовку необходимых документов со стороны ведомств", - написал Шмыгаль.
По его сообщению, предполагается, что соответствующие органы, ответственные в сфере приватизации, будут предоставлять расширенный спектр информации об объектах государственного имущества: размер пакетов акций, наличие имущественных комплексов, решения судов и другое.
"Корпоратизация и приватизация - это два столба для обеспечения прозрачной работы госкомпаний... 2022 год должен стать годом приватизации - розданы все соответствующие поручения ответственным министерствам и органам", - сказал Шмыгаль на заседании правительства.
Он добавил, что корпоратизация и приватизация являются ключевыми для уменьшения влияния государства в экономике.
Также глава правительства напомнил, что согласно плану от приватизации планируется привлечь в государственный бюджет 8 миллиардов гривень в этом году.
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