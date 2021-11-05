Фонд госимущества выставил на аукцион первый объект аренды в Чернобыльской зоне

Фонд государственного имущества выставил на аукцион первый объект аренды в Чернобыльской зоне.

Как передает Укринформ, об этом Фонд госимущества сообщает в Фейсбуке.

"Открываем Чернобыльскую зону отчуждения для привлечения частных инвестиций - первый объект аренды уже выставлен на аукцион", - говорится в сообщении.

Торги намечены на 19 ноября. В аренду предложены помещения административно-бытового корпуса комплекса производств "Вектор". Стартовая цена - 4,2 тыс. грн/мес.

Как отмечают в фонде, победитель получит в пользование недвижимость общей площадью 82 кв. м на центральной улице Чернобыля. У нового арендатора не будет никаких ограничений относительно целевого назначения объекта, а также его субаренды.

"Эти условия вместе с уникальной локацией помещений могут оказать существенное влияние на конкуренцию во время аукциона и окончательную стоимость", - отметили в Фонде госимущества.

Как сообщал Укринформ, в октябре Фонд государственного имущества выставил на продажу имущественный комплекс столичного госпредприятия "Электронмаш" по стартовой цене 66,7 млн грн.