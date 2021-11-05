Финансовые новости
- |
- 05.11.21
- |
- 09:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Фонд госимущества выставил на аукцион первый объект аренды в Чернобыльской зоне
08:39 05.11.2021 |
Фонд государственного имущества выставил на аукцион первый объект аренды в Чернобыльской зоне.
Как передает Укринформ, об этом Фонд госимущества сообщает в Фейсбуке.
"Открываем Чернобыльскую зону отчуждения для привлечения частных инвестиций - первый объект аренды уже выставлен на аукцион", - говорится в сообщении.
Торги намечены на 19 ноября. В аренду предложены помещения административно-бытового корпуса комплекса производств "Вектор". Стартовая цена - 4,2 тыс. грн/мес.
Как отмечают в фонде, победитель получит в пользование недвижимость общей площадью 82 кв. м на центральной улице Чернобыля. У нового арендатора не будет никаких ограничений относительно целевого назначения объекта, а также его субаренды.
"Эти условия вместе с уникальной локацией помещений могут оказать существенное влияние на конкуренцию во время аукциона и окончательную стоимость", - отметили в Фонде госимущества.
Как сообщал Укринформ, в октябре Фонд государственного имущества выставил на продажу имущественный комплекс столичного госпредприятия "Электронмаш" по стартовой цене 66,7 млн грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|От Ахметова – до Ермака: Удастся ли экс-руководителю «Запорожстали» Ростиславу Шурме стать премьером
|Деньги, танки, Ford Mustang. 15 топ-схем в Укроборонпроме. Главное из важного отчета
|Почему Киев не испугали российские войска возле украинской границы
|Рада дала добро на назначение Резникова министром обороны
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть растет 5 ноября после встречи ОПЕК+, Brent торгуется на уровне $81,27 за баррель
|ВАКС опубликовал решение о законности и обоснованности закрытия дела «Роттердам+»
|Фонд госимущества выставил на аукцион первый объект аренды в Чернобыльской зоне
|Минэкономики проиграло суд белорусским производителям авто по ограничению импорта
|ЕС готов поддержать Фонд гарантирования кредитов фермерам – Маасикас
|Верховная Рада поддержала создание Фонда частичного обеспечения кредитов в сельском хозяйстве
Это интересно
|Tesla представила новую солнечную черепицу. Она на 22% эффективнее
|Способ входа в учетную запись Google изменится с 9 ноября
|Bugatti объявила о полном слиянии с производителем электрогиперкаров Rimac
|Соцсеть Facebook отключила систему распознавания лиц и удалит соответствующие данные пользователей
|Из-за санкций США Huawei может лишиться еще одного своего важного подразделения
|Обновлённая Audi A8 дебютировала в удлинённой версии Horch
|585 л.с. и 3,6 секунды до «сотни»: раскрыты характеристики нового Mercedes-AMG SL