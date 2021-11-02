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Антимонопольщики проверят, был ли заговор на торгах за «Большевик»
16:51 02.11.2021 |
Антимонопольный комитет по собственной инициативе проверит соблюдение конкуренции во время аукциона по продаже киевского Большевика.
Об этом сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета.
Так, АМКУ приступил к исследованиям о наличии или отсутствии признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции в действиях участников аукциона по продаже АО "ПКМЗ" в Киеве.
"В ходе исследования Комитет проверит приведенные в средствах массовой информации факты о возможных неконкурентных действиях участников аукциона", - отметили в АМКУ.
Ранее Экономическая правда сообщала о том, что бизнесмены Василий Хмельницкий и Степан Черновецкий тайно сговорились для создания выгодных для себя условий приватизации "Большевика".
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