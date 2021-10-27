ОГХК, «Президент Отель», «Электронмаш» и порт «Усть-Дунайск» на очереди большой приватизации в 2021 году - глава ФГИ

АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), "Президент Отель", порт "Усть-Дунайск", ГП "Электронмаш" планируется приватизировать до конца 2021 года, сообщил глава Фонда госимущества (ФГИ) Украины Дмитрий Сенниченко.

"На сегодня уже около 5-6 млрд грн мы сможем получить с теми активами, которые уже приватизированы в этом году. Сумма будет зависеть от того, что мы еще успеем: может, ОГХК, "Президент Отель", небольшой порт "Усть-Дунайский". 12 ноября будет интересная приватизация завода "Электронмаш", - сообщил он на пресс-брифинге по итогам приватизационного аукциона АО "Первый киевский машиностроительный завод" в Киеве в среду.

Он напомнил, что согласно утвержденному плану бюджетных поступлений, доход от приватизации в 2021 году планируется на уровне 12 млрд грн.

"Будет ли 12 млрд? Еще посмотрим", - добавил Сенниченко.

Аукцион по продаже ОГХК назначен на 29 октября. ОГХК выставлялся на аукцион 31 августа, на участие в нем было три претендента, однако ФГИ не допустил двух из них, в связи с чем отменил продажу. Стартовая цена на повторном аукционе осталась прежней - 3,7 млрд грн.

Как сообщалось, ФГИ в ходе аукциона 27 октября продал АО "ПКМЗ" за 1,429 млрд грн. Победителем выступило ООО "Дженерал Коммерс". Объект стал первым проданным из перечня объектов большой приватизации.