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ОГХК, «Президент Отель», «Электронмаш» и порт «Усть-Дунайск» на очереди большой приватизации в 2021 году - глава ФГИ
15:44 27.10.2021 |
АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), "Президент Отель", порт "Усть-Дунайск", ГП "Электронмаш" планируется приватизировать до конца 2021 года, сообщил глава Фонда госимущества (ФГИ) Украины Дмитрий Сенниченко.
"На сегодня уже около 5-6 млрд грн мы сможем получить с теми активами, которые уже приватизированы в этом году. Сумма будет зависеть от того, что мы еще успеем: может, ОГХК, "Президент Отель", небольшой порт "Усть-Дунайский". 12 ноября будет интересная приватизация завода "Электронмаш", - сообщил он на пресс-брифинге по итогам приватизационного аукциона АО "Первый киевский машиностроительный завод" в Киеве в среду.
Он напомнил, что согласно утвержденному плану бюджетных поступлений, доход от приватизации в 2021 году планируется на уровне 12 млрд грн.
"Будет ли 12 млрд? Еще посмотрим", - добавил Сенниченко.
Аукцион по продаже ОГХК назначен на 29 октября. ОГХК выставлялся на аукцион 31 августа, на участие в нем было три претендента, однако ФГИ не допустил двух из них, в связи с чем отменил продажу. Стартовая цена на повторном аукционе осталась прежней - 3,7 млрд грн.
Как сообщалось, ФГИ в ходе аукциона 27 октября продал АО "ПКМЗ" за 1,429 млрд грн. Победителем выступило ООО "Дженерал Коммерс". Объект стал первым проданным из перечня объектов большой приватизации.
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